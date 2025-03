Cubanos con I-220A: ¿Y qué esperan para actuar los congresistas cubanoamericanos?

Vídeos relacionados:

En las últimas semanas, se han reportado múltiples casos de ciudadanos cubanos con el formulario I-220A que han sido detenidos al presentarse a sus citas rutinarias con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. Por ejemplo, Laura de la Caridad González Sánchez, de 26 años, fue arrestada durante su cita de control en la oficina de Miramar, a pesar de no tener antecedentes penales. Su abogado, Eduardo Soto, confirmó que, además de ella, otros cubanos en situaciones similares fueron detenidos el mismo día. Estos incidentes han generado preocupación y temor en la comunidad migrante, incrementando la incertidumbre sobre el estatus legal de quienes poseen el I-220A.​

El abogado de inmigración Willy Allen ha puesto el dedo en la llaga: la solución al drama de los cubanos con el formulario I-220A está en manos de los congresistas cubanoamericanos de Florida: María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart. ¿Por qué no han hecho nada concreto para presionar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y acabar con la incertidumbre de miles de cubanos?

La secretaria del DHS, Kristi Noem, tiene la potestad para determinar que el I-220A constituye una entrada legal bajo la Ley de Ajuste Cubano. La decisión es administrativa, no legislativa. Y si bien María Elvira ha insistido con su proyecto de ley para regularizar a los beneficiarios de este formulario, Allen insiste en que esa ley no es necesaria. Bastaría con que el DHS emita un criterio claro y justo.

No es que los congresistas cubanoamericanos no tengan poder. Cuando quisieron que Trump diera marcha atrás en un acuerdo petrolero con Venezuela, lo lograron. Se plantaron, alzaron la voz y consiguieron que el expresidente cancelara la negociación. Tienen influencia, saben cómo moverse en Washington y pueden generar una presión real sobre el gobierno.

Entonces, ¿por qué con el tema del I-220A no han usado la misma estrategia? ¿Por qué no han hecho de esto una causa política de primer nivel? ¿Por qué no han exigido al DHS que clarifique de una vez por todas la situación de estos miles de cubanos que han vivido bajo la sombra de la incertidumbre migratoria?

Es hora de que dejen de dar rodeos y usen su influencia para lo que verdaderamente importa a la comunidad cubana en Estados Unidos. No basta con declaraciones tibias o propuestas legislativas que podrían tardar años en materializarse (si es que alguna vez lo hacen). Lo que se necesita es acción inmediata. Y esa acción pasa por presionar al DHS con la misma intensidad con la que frenaron el acuerdo con Maduro.

Los congresistas cubanoamericanos han demostrado que, cuando quieren, pueden mover piezas en el tablero político de Washington. ¿Qué esperan para hacerlo ahora? ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los cubanos con I-220A para ver resuelta su situación?

Si realmente representan a su comunidad, que lo demuestren. Que actúen. Ya.

