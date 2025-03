Starlink se abre paso en Cuba pese a prohibición: ¿Cuál es el precio de conectarse a internet sin ETECSA?

Vídeos relacionados:

En Cuba, la importación de estaciones de Internet satelital como Starlink está oficialmente prohibida.

Según la Resolución 272/2015 del Ministerio de Comunicaciones, la entrada al país de “estaciones terrenas y terminales de comunicaciones por satélites transmisoras y receptoras” -incluidos dispositivos como Starlink- requiere un permiso especial que, en la mayoría de los casos, no se otorga.

Sin embargo, la realidad sobre el terreno es muy diferente: Algunos acceden a este servicio que, en teoría, no debería operar en la isla.

Aunque en la web de Starlink Cuba aparece como un territorio sin cobertura -al igual que Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Belice- residentes dentro de la isla han logrado instalar y usar estos equipos desde hace meses.

Una investigación de elTOQUE halló más de una decena de anuncios de venta de equipos Starlink en grupos de Facebook cubanos, y más de 60 ofertas similares en la plataforma de ventas Revolico.

El medio independiente logró contactor con siete vendedores, quienes aseguran que tienen clientes en la isla y que el servicio funciona si los dispositivos son activados desde un tercer país.

Los números de teléfono de estos comerciantes registran prefijos de EE.UU., México, Paraguay y la propia Cuba.

El anuncio más antiguo identificado data de septiembre de 2024, lo que confirma que esta práctica lleva al menos medio año en curso.

Un lujo que solo pocos pueden pagar

Los precios de los equipos en el mercado informal cubano varían entre los 1,300 y los 1,800 dólares, cifras que representan más de 500,000 pesos cubanos (CUP) según el valor actual de las divisas en el mercado informal.

Fuera de Cuba, los precios son significativamente menores. En España, por ejemplo, una Starlink mini cuesta alrededor de 279 euros y una V3 se consigue por unos 340 euros. En Estados Unidos, dependiendo del modelo, van desde los 300 hasta los 600 dólares.

Además del costo del equipo, los vendedores suman cargos por instalación, configuración y traslado hacia las provincias.

Los envíos se concentran principalmente en La Habana, aunque pueden llegar a otras regiones por tarifas adicionales que oscilan entre los 15 y los 300 dólares, dependiendo de la distancia.

Uno de los comerciantes entrevistados explicó que parte del encarecimiento se debe al riesgo de introducir los equipos al país sin los permisos necesarios.

Según la normativa vigente, para importar antenas parabólicas, equipos de recepción satelital o terminales transmisores de Internet satelital es imprescindible contar con una autorización del Ministerio de Comunicaciones, algo que muy pocos logran conseguir.

Pese a ello, la tecnología sigue entrando a través de vías informales. No está claro cómo logran burlar los controles aduanales, pero las redes de comercio clandestino parecen estar bien organizadas.

¿Cómo funciona Starlink dentro de la isla?

Una vez que los equipos llegan a Cuba e incluso siendo instalados sin problemas, es necesario activar el servicio con una tarjeta bancaria internacional.

Los vendedores recomiendan el plan itinerante de Starlink, que cuesta unos 165 dólares mensuales si se contrata desde Estados Unidos. Si se activa desde otros países, como México o Paraguay, puede resultar más barato, aunque algunos aseguran que la conectividad es más estable si se mantiene la activación desde EE.UU.

Doug Madory, especialista en enrutamiento de Internet y director de análisis en Kentik, confirmó a elTOQUE que técnicamente es viable utilizar Starlink en Cuba si la activación se realiza fuera del territorio nacional.

Por el momento, Starlink no bloquea las conexiones desde la isla, aunque la compañía ha advertido que podría desactivar usuarios en países donde el servicio no está autorizado, algo que hasta ahora no ha cumplido.

La alternativa a ETECSA que preocupa al gobierno

Además del costo y los riesgos legales, quienes instalan Starlink en la isla enfrentan la vigilancia de las autoridades.

Según elTOQUE, hay reportes de persecución policial en provincias como Cienfuegos, donde algunos usuarios y técnicos que instalan estos equipos han sido objeto de operativos de la Seguridad del Estado.

A pesar de esto, los dispositivos están siendo utilizados principalmente por negocios privados y emprendedores, que requieren conexiones más rápidas y estables que las ofrecidas por ETECSA.

Starlink ofrece velocidades muy superiores a las de la red estatal. Según testimonios de vendedores, la versión V4 mini alcanza entre 100 y 300 Mbps, mientras que la V3 oscila entre 200 y 400 Mbps.

Estas cifras contrastan con los 3 Mbps que, de media, ofrece la banda ancha fija de ETECSA, situando a Cuba a la cola del mundo en velocidad de conexión, según la plataforma Ookla.

Un servicio que podría revolucionar el acceso a Internet en Cuba

Aunque por ahora el servicio Starlink instalado en la isla solo proporciona internet fijo, en 2025 la empresa planea lanzar en Estados Unidos su tecnología Direct to Cell (DTC), que permitirá la conexión de teléfonos móviles directamente a los satélites de Musk sin necesidad de torres terrestres.

De concretarse, y siempre que el empresario lo permita, esta modalidad podría ser una opción revolucionaria para Cuba.

El interés por tecnologías alternativas ha crecido en paralelo al uso político de la conectividad en la isla. Desde las protestas de julio de 2021, el gobierno cubano ha restringido el acceso a internet durante las ocasionales manifestaciones contra el gobierno.

Starlink es una puerta a un internet libre en un país donde la censura y la lentitud siguen marcando la pauta. Sin embargo, el elevado costo y el desafío que representa ir contra la prohibición de su uso, son factores que frenan su uso.

Starlink: La constelación satelital más grande del mundo

Starlink se autodefine como “la primera y más grande constelación satelital del mundo”.

Actualmente, la red de Elon Musk está formada por unos 6,000 satélites que orbitan en la baja órbita terrestre, ofreciendo velocidades de conexión que oscilan entre los 50 y los 200 megabytes por segundo (Mbps), muy por encima de la media de países como Cuba.

SpaceX, la empresa detrás de Starlink, planea duplicar esta cifra en los próximos meses, lo que la convertiría en la compañía privada o agencia espacial con más objetos operativos en el espacio.