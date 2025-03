"Eran las 9 de la noche y todavía no había comprado el pan": Cubana muestra la cola para comprar el pan de la bodega

Una cubana, identificada en TikTok como @zol.arias, compartió un vídeo sobre la extensa cola de personas esperando comprar el pan normado en una bodega de la intersección de las calles Soledad y Neptuno, en La Habana.

"La cola literalmente era de una cuadra, un montón de personas esperando poder comprar el pan, y yo dije me voy para la casa y al final tuve que venir, y eran las 9 de la noche y todavía no había comprado el pan. Increíble pero cierto. Diariamente dan un pan por persona. Todavía hay tremenda cola, hace frialdad, hace un aire frío, pero claro, compramos nuestros dos tristes pancitos, pero bueno, nos sirven para desayunar. Hoy lo dieron doble porque el día que no había corriente no hicieron pan. Ya vamos para la casa", relató en el video.

El video ha generado múltiples reacciones en redes, con comentarios de usuarios de distintos países expresando sorpresa, indignación y solidaridad con los cubanos.

Algunos internautas cuestionaron si está permitido grabar y compartir este tipo de situaciones en Cuba. "¿Está permitido grabar esas cosas en Cuba y publicarlo?", preguntó un usuario, a lo que otros respondieron que no se decía "nada malo", por lo que la autora del video no debería enfrentar problemas.

Otros compararon la crisis con situaciones vividas en Venezuela y lamentaron las dificultades de acceso a alimentos básicos en Cuba. "El que no la vive, no la entiende. Me hizo acordar cuando pasé por eso en Venezuela", comentó una usuaria. También hubo quienes ofrecieron ayuda, preguntando si es posible enviar alimentos desde otros países.

Este escenario de largas filas para comprar pan se enmarca en una crisis de abastecimiento de harina de trigo que ha golpeado a la isla en los últimos meses. A inicios de marzo, un barco con 24 mil toneladas de trigo llegó al puerto de La Habana para garantizar la producción de pan normado hasta finales de mes. Sin embargo, la distribución sigue siendo insuficiente y muchas panaderías han reportado paralización total de sus actividades por falta de materia prima.

Mientras el régimen asegura estar gestionando más suministros, la población sigue enfrentando dificultades diarias para acceder a un alimento tan básico como el pan. En Matanzas, la crisis ha llevado a una panadería a ofrecer croquetas y tostones como alternativa para la alimentación de la población, evidenciando la grave escasez de insumos.

