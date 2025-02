CUPET detalla cambios en la venta de gasolina en Cuba

Vídeos relacionados:

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) brindó este miércoles más detalles sobre las nuevas disposiciones en la comercialización de combustible en los servicentros del país debido al déficit de gasolina especial.

En un post en su página en la red social Facebook, el conglomerado dio a conocer las principales medidas, entre ellas que los propietarios de tarjetas de combustible del sector privado podrán seguir accediendo a todos los tipos de gasolina disponibles.

Principales medidas:

-Comienza nueva forma de venta de gasolina en todos los servicentros del país, debido al déficit de gasolina especial.

-Se ha decidido, a partir de las producciones nacionales, garantizar la red de servicentros en USD.

-La responsabilidad que tiene CUPET es la producción de esas gasolinas.

-Se consumirá gasolina regular. El plan durante el día es la distribución de 900 toneladas entre gasolina regular y motor.

-La Corporación Cimex.SA Oficial, encargada del expendio de la gasolina especial, esta noche, a las 12:00, realizará un grupo de acciones que permitirán que las tarjetas de gasolina del sector estatal puedan abastecer la compra de servicio regular.

-El sector privado no se afecta con estas medidas, pues su tarjeta accede a todo tipo de combustibles.

Las autoridades aseguran que estas medidas buscan optimizar la distribución de combustible ante las limitaciones actuales en el suministro, lo cual profundiza la dolarización del sector energético.

Dolarización del combustible en Cuba

Esta restricción se suma a la tendencia del régimen cubano de condicionar el acceso a bienes esenciales al pago en moneda extranjera. En los últimos meses, las autoridades han aumentado el número de gasolineras que operan exclusivamente en dólares.

En enero de 2024, casi 30 servicentros comenzaron a vender combustible únicamente en USD, una cifra que siguió en ascenso con la apertura de otras 17 gasolineras bajo el mismo esquema en mayo de 2024.

El régimen argumentó que la venta en dólares permitiría garantizar el suministro de combustible y reducir las largas filas en las gasolineras que aceptaban pagos en pesos cubanos.

Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por excluir a la mayoría de la población, cuyos ingresos son en moneda nacional y que no tienen acceso directo a divisas extranjeras.

Crisis del combustible y dificultades económicas

La crisis del combustible se ha intensificado en los últimos meses, con constantes reportes de desabastecimiento, largas filas en las gasolineras y restricciones en la venta.

La limitación en la comercialización de gasolina especial refuerza la percepción de que el Estado prioriza la recaudación de divisas sobre el acceso equitativo a los recursos.

El creciente uso del dólar en transacciones oficiales se enmarca en una política económica más amplia de dolarización parcial, que se ha extendido a sectores como la alimentación, la venta de electrodomésticos y, ahora, el combustible.

En diciembre de 2024, el régimen cubano aprobó un documento que regula oficialmente la circulación del dólar en el país, consolidando su rol como la moneda de referencia para muchas actividades económicas, mientras el peso cubano continúa perdiendo valor.

La medida de CUPET no tiene fecha de caducidad, y el gobierno no ha anunciado alternativas para quienes no manejan divisas extranjeras, lo que deja a una gran parte de la población sin acceso a la gasolina especial.

