El comunicador cubano Alexander Otaola reaccionó en su programa Cubanos por el Mundo a la demanda por difamación que la influencer Flor de Cuba presentó en su contra en una corte de Miami. Otaola desestimó la acción legal y aseguró que cuenta con un equipo de abogados que maneja cualquier asunto judicial en su contra.

"Ya sé que Flor de Cuba anda por ahí diciendo que me va a demandar. Yo tengo abogados que se encargan de todos los temas legales, trabajo con un departamento legal que lo cubre todo", expresó el presentador, restando importancia a la querella.

Lo más leído hoy:

Otaola también acusó a Flor de Cuba de buscar promoción gratuita a su costa y dejó claro que no está dispuesto a darle visibilidad. "No voy a hacerme eco de ninguna promoción de ningún abogado que está buscando pegarse desesperadamente. A mí, para anunciarse conmigo, los negocios tienen que pagar un billete", afirmó.

En su declaración, el comunicador ironizó sobre la posibilidad de que la demanda prospere y aseguró que no le preocupa el proceso judicial. "Cuando esté la demanda, que yo lo dudo mucho, se la presentaré aquí. Mientras tanto, los únicos abogados que te van a representar son las mías. No han perdido ninguno de todos los que me han representado", enfatizó.

Flor de Cuba anunció su demanda en un video junto a su abogado, Karel Suárez, asegurando que Otaola ha dañado su reputación durante años con acusaciones infundadas. Según la influencer, el comunicador la ha señalado falsamente de ser agente de la Seguridad del Estado cubano, estar involucrada en proxenetismo y lavado de dinero, y tener intereses políticos ocultos.

Por su parte, Otaola afirmó que esta acción legal es parte de una estrategia para desgastarlo y que no le afecta en lo más mínimo. "Yo sabía que venían las demandas este año una detrás de otra porque la intención es desgastarme, la intención es tratar de desenfocarme. Yo estoy tranquilo, tengo abogadas que trabajan y mucho. Por lo tanto, puedo estar y dormir completamente tranquilo", concluyó.

Aquí te dejamos el programa de Alexander Otaola, sobre la demanda de Flor de Cuba habla en el minuto 2:20:50 aproximadamente:

Preguntas frecuentes sobre la demanda de Flor de Cuba contra Alexander Otaola