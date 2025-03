Díaz-Canel agradece a los cubanos por soportar el apagón y les deja una advertencia

Vídeos relacionados:

En medio de una de las peores crisis energéticas de los últimos meses, Miguel Díaz-Canel agradeció este lunes a los cubanos por su "comprensión" tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que dejó a varias provincias con más de 48 horas de apagón.

Lejos de ofrecer soluciones concretas, el mandatario advirtió que el país sigue enfrentando un grave déficit energético y dejó claro que los cortes del servicio eléctrico se mantendrán.

Lo más leído hoy:

"Gracias Cuba, por la comprensión en las horas de incertidumbre y malestar por la desconexión del SEN. Y gracias a los trabajadores y directivos de la Unión Eléctrica que lo enfrentaron sin un segundo de reposo. Seguimos con déficit, pero ya conectados", escribió en su cuenta de X (Twitter).

Esa aparente paciencia de los cubanos para soportar con disciplina los apagones, debe entenderse en realidad de otra manera. La desesperación, la rabia y la frustración están contenidas por el miedo a la represión y a enfrentar condenas de cárcel por manifestarse contra el gobierno para exigir sus derechos.

Cubanos reaccionan a las palabras de Díaz-Canel

Los usuarios reaccionaron de inmediato a las declaraciones del mandatario. "Gracias Cuba... que payaso eres asere. Por eso tienes que andar con 40 guardaespaldas y sacar a los perros cuando se va la electricidad porque te aman y te adoran", dijo un internauta.

"Hay que ser sin... para hablar tanta mierda desde tu aire acondicionado, mientras al pueblo se le echa a perder lo poquito que tiene para comer", expresó otra persona.

También algunos cubanos le han pedido al gobierno que abandonen el poder. "¡Renuncien partido de ineptos! Eres un títere puesto a dedo. Ustedes los de la cúpula millonaria no les importa el pueblo. Fueron 48 horas sin electricidad. ¡Gracias ni una pinga! Con 200 años encerrados todavía no van a pagar toda la que le han hecho al pueblo", dijo un usuario.

No faltó quien usara planteamientos irónicos para demostrar las contradicciones que se observan en Cuba. "No tendremos termoeléctricas pero tenemos majestuosos hoteles llenos de fluido eléctrico y de recursos que no tiene el pueblo, como la Torre K, pero esto es el Socialismo: Pobreza para el pueblo y riqueza para dirigente", expresó otra persona.

Programan más apagones en Cuba

La Unión Eléctrica confirmó que el domingo 16 de marzo la afectación fue de 24 horas continuas, alcanzando una máxima de 1,601 MW a las 19:30 horas. El SEN fue restablecido, pero la situación no está bajo control.

La crisis se ha agudizado debido a la salida de servicio de múltiples unidades de generación. Actualmente, están en avería la unidad 1 de la CTE Habana, la unidad 6 de la CTE Renté y la unidad 2 de la CTE Felton.

Además, otras unidades se encuentran en mantenimiento, como la CTE Mariel, Santa Cruz, Cienfuegos y Renté. A esto se suman limitaciones en la generación térmica de 481 MW y la falta de combustible que mantiene fuera de servicio 40 centrales de generación distribuida, con 158 MW adicionales afectados.

En el horario pico de la noche de este lunes, se estima una disponibilidad de 1,995 MW, frente a una demanda de 3,280 MW. Esto dejará un déficit de 1,285 MW y una afectación de al menos 1,355 MW.

En La Habana, los cortes serán rotativos y afectarán a diferentes bloques durante varias horas. De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. se cortará el servicio en el bloque #1; de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. en el bloque #2; de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. en el bloque #4; y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en el bloque #3.

Apagones afectan la vida de los cubanos

El colapso energético afecta todos los ámbitos de la vida en Cuba. Sin electricidad, los servicios de agua potable se ven interrumpidos, la refrigeración de alimentos se vuelve imposible y muchas familias no pueden cocinar debido a la escasez de gas.

En los últimos seis meses, se han registrado al menos cuatro grandes apagones que han dejado a la isla sin electricidad por más de 50 horas en varias regiones.

Las autoridades insisten en que la situación se debe a problemas técnicos y falta de combustible, sin ofrecer un plan claro de solución. La población, por su parte, enfrenta la incertidumbre de un sistema eléctrico cada vez más inestable, sin alternativas reales para mitigar los efectos de los constantes apagones.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba