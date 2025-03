La influencer cubana Rachel Arderi, esposa del reguetonero Oniel Bebeshito, compartió sus primeras declaraciones tras el aparatoso accidente automovilístico que sufrió en Miami y del que, según relató, salió milagrosamente con vida.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la joven agradeció el apoyo de sus seguidores, amigos y familiares, quienes han estado pendientes de su estado de salud. "Agradecer a todas las personas que se han preocupado por mí y me han preguntado cómo estoy. Gracias a todos mis seguidores, familia y amigos. No he tenido tiempo de coger el teléfono, todavía estoy en shock", expresó visiblemente afectada.

En su testimonio, Rachel Arderi relató el dramático momento en el que su vehículo, un lujoso Mercedes G-Wagon, fue impactado por un camión mientras transitaba por la autopista Palmetto. "Yo venía por mi senda, no iba por la vía rápida, cuando sentí el impacto de un camión, lo sé por el reporte policial. Me dio por el lado y hace que mi carro diera vueltas, como seis o siete. Cuando me dio, sentí que me iba a morir. Lo único que pensaba era en mis hijos y en mi madre", contó.

Rachel Arderi aseguró que su madre ya había pasado por la trágica pérdida de un hijo y que ella solo pedía a Dios "no morirse". También destacó que el uso del cinturón de seguridad le salvó la vida y evitó que sufriera heridas más graves. "Gracias a Dios tenía el cinturón puesto, por eso no fueron daños peores", subrayó.

Uno de los momentos más impactantes de su relato fue cuando escuchó a testigos del accidente asumir que nadie había sobrevivido dentro del vehículo. "Dos muchachos se acercaron al carro y uno le dice a otro: 'Deja eso que la persona de dentro debe estar muerta'. Ahí me traumatizó más todavía", confesó.

Pese al fuerte impacto, la influencer logró salir del carro por sí misma y, tras ser hospitalizada por más de 20 horas, fue dada de alta con solo algunos dolores en la columna y leves arañazos. "Para el accidente que fue, incluso la policía me lo dijo, con todos los años de experiencia que tienen, ninguno de estos accidentes terminan con una persona saliendo del carro caminando", indicó.

El accidente de Arderi generó una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han expresado su alivio de que haya salido con vida. Muchos destacaron la suerte de que viajara sola y que sus hijos no estuvieran en el vehículo. Además, el vehículo, que su esposo le había regalado en enero por un valor de 182,000 dólares, fue declarado pérdida total.

Rachel Arderi concluyó su mensaje asegurando que necesitará tiempo antes de volver a conducir, ya que el trauma del accidente ha sido muy fuerte para ella. "Siento que necesito un proceso, por más que nosotros sepamos o estemos concentrados en la vía, a veces no tenemos la culpa y es el de al lado el que está mal y salen heridas personas inocentes". Finalmente, agradeció a Dios por haberle dado una segunda oportunidad y aseguró que ahora se enfocará en seguir adelante con su vida.

