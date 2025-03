Rachel Arderi sufre un aparatoso accidente en Miami mientras circulaba en su lujoso Mercedes

La modelo cubana Rachel Arderi, esposa del reguetonero cubano Oniel Ernesto Columbie Campos, Bebeshito, sufrió un aparatoso accidente de tránsito este martes mientras circulaba en su lujoso Mercedes G-Wagon 2025.

“Estaba investigando bien el accidente y me dijeron que, por suerte, Rachel está bien. La suerte es que iba sola porque salía del gym. Ok. Me confirman que todos bien, pero el carro baja completamente”, confirmó en redes el influencer Un Martí to' Durako.

Un video difundido ampliamente en redes sociales en las últimas horas muestra presencia policial en la escena y a la joven vestida con ropa deportiva sentada en mitad del pavimento, muy afectada emocionalmente, aunque al parecer bien de salud.

En las imágenes, a unos metros de distancia de donde está la joven, se ve el imponente auto volcado.

No han trascendido detalles sobre la posible causa del siniestro.

Varios internautas han reparado en que, efectivamente, la ropa que viste Arderi en las imágenes coincide con la que tenía en el gimnasio, según se puede confirmar en sus historias de Instagram.

Hasta el momento, ni la modelo ni su pareja han informado en sus redes sobre el accidente.

El siniestro ha provocado cientos de comentarios de internautas cubanos en los diferentes foros donde hasta ahora se ha compartido la noticia.

Muchos se han alegrado de que la joven esté bien de salud, de que afortunadamente no estuvieran sus dos hijos en el carro, y recuerdan que lo material es lo de menos.

Otros han subrayado que es mucha la envidia que despierta Arderi, y no ha faltado tampoco quien le ha recomendado ser más discreta con sus logros personales o "ponerse una tirita colorá" para alejar los malos ojos.

El "sueño" hecho realidad

Fue a finales de enero de este año que Arderi sacó su licencia de conducir en Florida, tras haber llegado a Estados Unidos en mayo del pasado año para reunirse con sus padres.

Hace apenas un mes, Bebeshito sorprendió a Rachel Arderi con el carro de sus sueños: un Mercedes G-Wagon 2025, un icónico y costoso SUV de alto rendimiento.

Un video compartido por el reguetonero el 19 de febrero -hace justo hoy un mes- mostraba el momento en que Arderi recibió el lujoso regalo, que costó al reguetonero 182,000 dólares, según confeso él mismo en una entrevista.

"Los sueños son para hacerlos realidad. Mami te amo", escribió Bebeshito entonces junto a las imágenes.

En días recientes, la modelo había vuelto a mostrar con orgullo su nuevo automóvil al compartir una publicación donde se le veía posando junto a su hija Mía, ambas vestidas de rosa y con sus respectivos Mercedes.

"Lo que tanto le pedí a Dios un día, hoy es un sueño hecho realidad", escribió Arderi.

Hasta el cierre de esta nota, no hay otros detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente de Rachel Arderi este martes.