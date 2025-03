Actriz cubana Ana Luisa Rubio pide ayuda para evitar desalojo en Miami

La actriz cubana Ana Luisa Rubio, recordada por su amplia participación en la televisión y la radio durante las décadas de los 70 y 80, lanzó un urgente llamado de ayuda a través de una directa en su perfil de Facebook, donde denunció estar al borde de ser desalojada de su hogar en Miami en lo que considera un proceso judicial fraudulento.

En su video, Rubio, que en su juventud conquistó al público con su trabajo en novelas, series y programas humorísticos, se muestra visiblemente afectada y desesperada. "Soy Ana Luisa Rubio, actriz cubana, yo vivo aquí en la calle, ay, Dios mío, estoy muy mal", dijo en el inicio de su transmisión.

La actriz relató cómo desde 2017 ha estado luchando contra un sistema judicial que, según su testimonio, la ha acusado injustamente de varios delitos y fraudes, y ahora se enfrenta a una orden de desalojo que amenaza con dejarla sin hogar.

"Estoy en mi casa, o bueno, lo que sería mi casa, en el apartamento donde vivo hasta el minuto de ahora, porque me quieren sacar y me han intentado sacar varias veces con edictos falsos", expresó Rubio.

Ana Luisa relata que ha sido víctima de fraudes, difamaciones y abusos durante los últimos cinco años, y que los responsables son tanto la inmobiliaria de su edificio como un juez que, según ella, estaría siendo manipulado por intereses económicos y políticos.

"Un juez fraudulento ha interpuesto un edicto. La inmobiliaria donde vivo, que pertenece a Vivienda Pública, está detrás de todo esto. Es un fraude tremendo", denunció.

En su angustioso testimonio, Rubio reveló que la situación le ha generado un desgaste emocional y físico muy fuerte, ha perdido más de 35 libras debido al estrés y la ansiedad, y su salud se ha afectado gravemente.

"Me han provocado un síncope cardíaco, me han hecho horrores, estoy enferma", confesó.

"Por favor, ayúdenme, no tengo familia, no tengo a nadie, estoy enferma, estoy discapacitada. Mis gatos son mi única familia, todo el mundo conoce mi historia con ellos", explicó con voz quebrada.

La actriz detalló cómo, a pesar de haber acudido a diversos organismos legales, incluidos fiscales y detectives, nadie parece dispuesto a brindarle el apoyo necesario.

"Fui a la Fiscalía, los fiscales, los detectives, nadie quiere escuchar. Esto es un crimen de odio, esto es un fraude, es un crimen de corrupción", exclamó.

De acuerdo con Rubio, las autoridades no están tomando su caso en serio y, a pesar de contar con pruebas de la corrupción que denuncia, el sistema judicial se ha negado a escuchar su testimonio.

Una de sus preocupaciones más graves es la posibilidad de perder todos sus recuerdos y pertenencias, algunos de los cuales son de gran valor sentimental.

"Todo lo voy a perder, todo, mis gatos, mis recuerdos, mis documentos importantes, todo lo que durante 10 años en este país me ha costado conseguir", explicó, y pidió ayuda para poder rescatar sus pertenencias antes de ser forzada a abandonar su hogar. "Ayúdenme aunque sea a recoger mis cosas, estoy sola, estoy muy mal, no tengo fuerzas".

A pesar de su situación, insistió en que no está pidiendo dinero ni limosna, sino apoyo emocional y físico. "No quiero dinero, quiero paz, quiero verdad", afirmó.

Durante su mensaje, Ana Luisa también denunció lo que considera un sistema corrupto que favorece a los poderosos, dejando a personas como ella desprotegidas.

"En este país solo vale el dinero. Y si no tienes familia, te quedas solo", lamentó.

La actriz, que ha enfrentado a lo largo de su vida diversos desafíos, ahora se encuentra ante uno de los más grandes de todos: perder su hogar y su dignidad por lo que ella considera un abuso sistemático de las autoridades.

A pesar de las adversidades, expresó su determinación de seguir luchando. "Yo no me voy a morir tan fácil, yo no me voy a plegar", dijo con firmeza. "Esto es todo una represalia porque yo no me plegué, porque no me presté a la corrupción. No me da la gana que manchen mi vida, no lo voy a permitir", agregó.

La actriz pidió que su historia llegue a la mayor cantidad de personas posibles, ya que, según ella, si algo le llegara a suceder, al menos se sabría lo que ha estado viviendo. "Si me van a matar, que lo sepa el mundo. Ayúdenme, por favor, corran la voz, que más gente se entere de lo que me están haciendo", subrayó.

En medio de esta angustiosa situación, algunos oficiales de Policía han intervenido para brindar apoyo, lo que le dio algo de esperanza, ella agradeció el gesto y pidió que su caso no quedara en el olvido. "Gracias a los policías que vinieron, me prometieron ayudarme. Pero aún necesito mucho más apoyo", finalizó.

Su caso ha conmovido a muchas personas, especialmente a aquellos que la recuerdan por su talento en la pantalla y su valentía en la lucha por la justicia. Ahora, la actriz se enfrenta a una batalla que involucra su bienestar físico, emocional y su hogar.

