Locutora Laritza Camacho visita heladería Coppelia: "Si pensabas que estaba malo, lo puedes seguir pensando"

La locutora y presentadora cubana Laritza Camacho visitó la heladería Coppelia, que recientemente reabrió sus puertas luego de tres meses cerrada para una reparación.

Laritza acudió el miércoles por la tarde al popular establecimiento con un amigo, alentada porque no había cola. Al llegar, se sentaron en una mesa que escogieron y unos minutos después una dependienta les pidió que se cambiaran porque habían empezado a cuadrar la caja y estaban sirviendo en otra área.

A pesar de que unos carteles gigantes anunciaban muchas ofertas, solo había dos sabores: vainilla y rizado de chocolate, y de especialidad, ensalada.

"El helado no estaba malo", admitió en su muro de Facebook.

Mientras esperaban que les sirvieran, comprobaron que, contrario a lo que dice la prensa oficialista, nada estaba reluciente, ni arreglado, ni renovado.

"Los toldos negros de churre, las sillas despintadas, la misma vajilla plástica", describió.

"Cuando recogen la mesa, el agua de los vasos la tiran a las plantas (ok) pero casi por arriba de la cabeza de los clientes, a los que llaman familia, mamita, papito, muchacha...", agregó.

Captura de Facebook / Laritza Camacho

La también actriz y productora radial relató que al lado de ella dos trabajadores discutían porque otras dos que no estaban haciendo nada.

Entonces llegó al local una pareja de personas mayores, integrada por una cubana y un extranjero.

"A ella se le caía la cara de vergüenza, él exigía que lo atendieran, no entendía por qué su silla se balanceaba, por qué había un solo sabor, por qué aquellos dos discutían y no lo atendían... Ella trataba de explicar lo inexplicable, y al poco le escuché decir a él: 'No quiero que me traten como si fuera Maradona, pero merezco un respeto mínimo. Ustedes los cubanos no se dan a respetar'", contó.

La conclusión para Laritza es que en la heladería no ha cambiado nada, salvo los precios.

"Si tú pensabas que el Coppelia estaba malo, lo puedes seguir pensando. Si tú creías que el Coppelia estaba bueno, lo puedes seguir creyendo", afirmó.

Su experiencia es similar la del usuario Pedro Gandara, quien acudió a tomar helado el pasado 12 de febrero, apenas una semana después de la reapertura del centro.

Captura de Facebook / Pedro Gandara

"La vida sigue igual o peor, 150 pesos una ensalada con bolitas derretidas y creo que ya no dan el vuelto o no hay billetes de 10 pesos. (Si piden africanas llevan su martillo)", comentó.

Días atrás, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) celebró la reinauguración del local y aseguró que luego de tres meses de remozamiento, sus toldos y señaléticas eran nuevos, además de ofrecer "variadas ofertas de especialidades a precios aceptables, comparados con otras ofertas en establecimiento particulares".

Captura de Facebook / Protección al Consumidor. Mincin Cuba

Coppelia reabrió en febrero con restricciones en la disponibilidad de sabores y formas de pago, tras un proceso de remodelación iniciado en noviembre.

Los precios son ahora significativamente más elevados.

Una ensalada mixta cuesta 155 pesos, mientras que otras especialidades como Super Twins y Tres Gracias se venden a 130 y 105 pesos, respectivamente.

El sundae, uno de los postres más sencillos del menú, vale 60 pesos, mientras que una Vaca Negra, que combina refresco gaseado con helado, cuesta 31 pesos.

Además de los altos precios del helado, el agua embotellada de 550 ml cuesta 160 pesos y una rebanada de coffee cake alcanza los 170 pesos, cifras que han generado reacciones entre los clientes que visitan la heladería.

