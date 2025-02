Reaparece Ana de Armas con Manuel Anido tras misteriosa cita con Tom Cruise

Ana de Armas fue vista este lunes caminando por las calles de Madrid en compañía del hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, quien es su pareja desde hace varios meses.

La actriz cubana, quien ha mantenido una postura reservada sobre su vida privada, fue captada por las cámaras junto al abogado, con quien se mostró cercana y relajada, según reseña la prensa española.

Foto: Europa Press

Ambos vestían atuendos cómodos y abrigados mientras paseaban tomados de la mano, dejando claro que su relación continúa.

Este paseo tiene lugar apenas unos días después de que Ana de Armas fuera fotografiada en Londres junto a Tom Cruise en una inesperada velada durante el Día de San Valentín, un encuentro que desató todo tipo de especulaciones.

Silencio ante los rumores y evasión de la prensa

A pesar del revuelo generado por las imágenes junto a Cruise, Ana de Armas ha evitado hacer declaraciones al respecto.

La actriz se mostró esquiva ante las preguntas de la prensa sobre el actor de Misión imposible.

"Estoy flipando con vosotros aquí. No, no voy a hablar. Vosotros no. No tengo nada que decir", respondió de forma tajante cuando fue interceptada por los medios.

La discreción también fue la postura adoptada por Manuel Anido Cuesta, quien, ante las preguntas sobre la cita de su pareja con Cruise, prefirió mantenerse en silencio.

De hecho, la pareja protagonizó un curioso episodio al llegar a su residencia en taxi: en lugar de bajar del vehículo, decidieron dar varias vueltas por la zona antes de que Ana entrara sola a su hogar, evitando así ser captada nuevamente por las cámaras.

Desde que su relación se hizo pública, en noviembre de 2024, Ana de Armas y Manuel Anido Cuesta han mantenido un perfil bajo.

Hace solo unas semanas, ambos fueron vistos en la exclusiva estación de esquí de Gstaad, en Suiza, donde disfrutaron de un almuerzo en el hotel de lujo Le Grand Chalet.

Las imágenes de Ana de Armas y Tom Cruise en Londres han generado múltiples conjeturas.

Algunos medios han sugerido que el encuentro pudo haber tenido un trasfondo romántico, mientras que otros apuntan a una posible colaboración profesional entre ambos actores.

A pesar de residir en Estados Unidos desde hace más de una década, Ana de Armas mantiene un fuerte vínculo con España, donde vivió gran parte de su juventud. Sus visitas a Madrid son frecuentes, y la actriz aprovecha cada estancia para disfrutar de su círculo cercano.

Asimismo, sus viajes al Reino Unido se han intensificado en los últimos tiempos, lo que refuerza la idea de que su encuentro con Cruise podría estar relacionado con nuevos proyectos cinematográficos.

