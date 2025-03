Congresista cubanoamericana María Elvira Salazar se pronuncia sobre la revocación del parole humanitario

Vídeos relacionados:

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar pidió este sábado una "oportunidad" para que los beneficiarios del parole humanitario accedan "a las protecciones que se les prometieron", si bien culpó a la Administración Biden del "limbo legal" que hoy enfrentan.

"Trump está corrigiendo el desastre migratorio dejado por Biden. No hay duda: el limbo legal que enfrentan hoy los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses es consecuencia directa de las promesas vacías de la administración Biden", partió de indicar Salazar en un mensaje publicado en X primero en inglés y luego en español.

Sin embargo, a continuación la legisladora se mostró compasiva con los beneficiarios del parole y pidió darles una oportunidad.

"Estas personas huyeron de regímenes comunistas fallidos con la esperanza de encontrar libertad y oportunidades en Estados Unidos, solo para ser traicionados por políticas incoherentes y mal manejadas", añadió.

"La administración Trump debería reconocer esta realidad y no castigarlos por los errores de Biden. Démosles la oportunidad de acceder a las protecciones que se les prometieron", concluyó.

Salazar ha sido la primera de los tres congresistas cubanoamericanos -y la única hasta el cierre de esta nota- en pronunciarse sobre la reciente revocación de los beneficios migratorios a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.

En el apartado comentarios de su publicación, varios internautas se mostraron escépticos en relación con la posibilidad de que Donald Trump impulse una solución como la propuesta por María Elvira para los beneficiarios del parole.

“Trump no comulga con esa idea y eso no ocurrirá”, sentenció un comentarista; mientras que otros señalaron directamente que "Trump es antilatino" y que su partido no tiene contemplaciones con los migrantes que han llegado en los últimos años a Estados Unidos.

"¿No hay nada que Estados Unidos pueda hacer para erradicar la causa de la inmigración? Es decir, los pésimos gobiernos en Latinoamérica", se preguntó un internauta, aludiendo a la expansión de regímenes autoritarios y crisis en la región.

No faltaron tampoco las voces que respaldaron abiertamente medidas de mano dura.

Algunos usuarios apoyan las deportaciones masivas y sostienen que los inmigrantes ilegales "hay que devolverlos", sin importar las razones que los llevaron a huir de sus países.

En las últimas horas, la congresista republicana había sido presionada en diferentes foros para mostrar públicamente su postura sobre el anuncio hecho este viernes por la Administración Trump.

¿A quiénes afecta la revocación del parole humanitario?

Miles de cubanos beneficiarios del parole humanitario han quedado preocupados desde el anuncio este viernes de la revocación de ese beneficio migratorio en un plazo de 30 días.

En entrevista con Univision, el abogado José Guerrero hizo apuntes sobre el alcance de la medida y sobre todo precisó quiénes corren un mayor riesgo de deportación expedita una vez que la medida entre en vigor.

“Si ya usted tiene más de dos años en el país y ya usted aplicó a un beneficio migratorio o tiene un estatus migratorio ya definido no va a tener ningún problema y se va a poder quedar en EE.UU.”, indicó Guerrero.

“Ahora bien, los que no hayan aplicado en la fecha de publicación, son los que tienen más riesgo de ser sometidos a una deportación expedita, ni siquiera va a pasar por una corte de inmigración”, añadió.

Según Guerrero, quienes ya aplicaron a la residencia al año y un día pero todavía no tienen ninguna documentación en mano, en principio no deberían ser afectados "porque tienen una base legal para quedarse en EE.UU."

Sin embargo, la situación se complica para los beneficiarios del parole humanitario que todavía no hayan aplicado a la residencia por llevar menos de un año y un día en el país, y que no hayan hecho una petición de asilo.

Esas personas, si no hicieron una petición de asilo antes del anuncio de este viernes, ya no pueden hacerla.

La cifra de cubanos que quedarían desprotegidos legalmente en EE.UU. tras el reciente anuncio de revocación del parole humanitario se estima en unos 26,000.

La cifra -según cálculo hecho por el periodista Wilfredo Cancio para Café Fuerte- englobaría a los ciudadanos de la isla que ingresaron a territorio estadounidense después de marzo de 2024.

Esos cubanos no cumplen todavía con el requisito de un año y un día de permanencia en EE.UU., necesario para poder ampararse en la Ley de Ajuste Cubano (CAA).