Piden deportación en EE.UU. de Misael Enamorado, exprimer secretario del Partido en Santiago de Cuba

Misael Enamorado Dager, quien fuera primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Santiago de Cuba entre 2001 y 2009, ha sido incluido en una lista de 100 ciudadanos cubanos que, según un informe presentado por el congresista republicano Carlos Giménez, deben ser investigados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos con vistas a su posible deportación.

Enamorado, actualmente residente en Houston, Texas, ingresó a Estados Unidos bajo el programa de libertad condicional en circunstancias que salieron a la luz en diciembre de 2023.

De acuerdo con una fuente cercana consultada por el medio independiente 14ymedio, el exdirigente se habría trasladado junto a su esposa Lourdes para reunirse con su hijo, quien reside en el país desde hace varios años y habría iniciado los trámites migratorios.

El historial político de Enamorado en Cuba es amplio. Tras dejar su cargo en Santiago en 2009, fue promovido en 2011 como Secretario del PCC durante el VI Congreso de la organización, integrando el núcleo político junto a figuras prominentes del castrismo como Esteban Lazo y José Ramón Machado Ventura.

No obstante, su carrera dio un giro en 2013, cuando fue excluido del Comité Central en el marco de una reestructuración impulsada por Raúl Castro. Desde entonces, se mantuvo alejado del foco público, hasta que finalmente emigró.

El informe presentado por Giménez, titulado "Cuban Repressors in the United States of America", denuncia la presencia en territorio estadounidense de exfuncionarios cubanos, exmilitares y agentes de inteligencia, a quienes se les acusa de haber participado en actos de represión en la Isla.

Según el legislador, permitir que estas personas permanezcan en Estados Unidos contradice los principios de libertad y democracia del país.

"La presencia de estos operativos del régimen no solo pone en peligro nuestras comunidades, sino que también brinda al régimen cubano una base para espionaje, coerción política y actividades ilícitas dentro de nuestras fronteras", advirtió Giménez en una carta dirigida a la secretaría del DHS, Kristi Noem.

El congresista también cuestionó el uso de herramientas legales como la Ley de Ajuste Cubano y programas humanitarios para proteger a individuos con vínculos directos con el régimen comunista, señalando que estos instrumentos fueron creados para proteger a las víctimas, no a los represores.

La petición ha sido respaldada por sectores del exilio cubano que desde hace tiempo reclaman mayor rigor en la revisión de antecedentes de los solicitantes de refugio o libertad condicional. Alegan que la llegada de exfuncionarios del régimen representa una afrenta a quienes han huido de la represión y buscan justicia.

Hasta el momento, el DHS no ha emitido una declaración oficial sobre el informe ni ha confirmado acciones específicas en torno a los nombres incluidos. Sin embargo, el caso de Tomás Emilio Hernández Cruz —exfuncionario de inteligencia detenido recientemente en Florida por ocultar información en su solicitud migratoria— podría marcar un precedente en el manejo de estos casos.

La inclusión de Misael Enamorado en la lista refuerza la creciente presión política para depurar la presencia en Estados Unidos de figuras ligadas al aparato represivo cubano, abriendo la posibilidad de futuras investigaciones y deportaciones en los próximos meses.

Preguntas frecuentes sobre la deportación de Misael Enamorado y otros exfuncionarios cubanos en EE.UU.