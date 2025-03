La influencer cubana Cinthya Medrano, más conocida como La Cintumbare, no pasó desapercibida este viernes 21 de marzo durante el concierto de Alexander Abreu y Havana D’Primera en el Johnny Club de La Habana. En plena efervescencia musical, la influencer terminó en el escenario bailando junto al músico y lanzando un mensaje que dejó a muchos con la boca abierta: “Disfruten, vivan, no lloren, no se rindan y pa’lante”.

El momento quedó grabado en varios videos que la propia influencer compartió en redes sociales, acompañados por la frase “Yo necesitaba esto”. Su aparición desató una avalancha de reacciones: mientras algunos la aplaudieron por “gozar la vida sin complejos”, otros criticaron lo que consideraron una falta total de sensibilidad hacia la realidad del país.

Y es que La Cintumbare no es ajena a la controversia. Hace solo unos días fue señalada por mofarse de los apagones en Cuba durante una fiesta, cerveza en mano, diciendo: “¡No hay luz en Cuba, pero yo sí tengo!”. Esa actitud, sumada a sus frecuentes apariciones en eventos sociales de alto perfil, ha provocado molestias entre quienes viven a diario las consecuencias de la crisis energética y económica.

Aun así, tiene su club de fans bien activo. Comentarios como “La tierra de uno sal o azúcar es la tierra de uno” o “Disfruta, te lo mereces” inundaron las redes sociales tras su paso por el concierto. Para muchos de sus seguidores, su estilo despreocupado representa una forma de “resistencia emocional” ante el agobio cotidiano.

Pero no todos están encantados con su presencia en escenarios como el de Alexander Abreu. Críticas en redes cuestionaron al propio músico por permitir que una figura tan polémica subiera a tarima. “Qué vergüenza”, “Esto parece una parodia” y “Alexander, ¿a dónde has caído?”, fueron algunos de los mensajes que circularon tras el show.

Mientras tanto, La Cintumbare sigue haciendo lo que mejor sabe: facturar, provocar y hacerse notar. Su regreso a Cuba, tras ser deportada de Estados Unidos, ha sido todo menos discreto. Entre fiestas, discursos, emprendimientos y polémicas, su nombre sigue generando conversación… para bien o para mal.

