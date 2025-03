La Cintumbare se muestra gozando en La Habana: "Parece que estamos allá, pero estamos aquí"

La influencer cubana Cinthya Medrano, conocida como La Cintumbare, ha vuelto a ser el centro de atención tras compartir un video en sus redes sociales donde se muestra disfrutando de la vida nocturna en La Habana.

En el clip, aparece sosteniendo una cerveza Cristal y expresando su alegría por estar en Cuba: “Oye, parece que estamos allá, pero estamos aquí. Qué rico es Cuba. Desde que me levanto, súper feliz, con la Cristal en la mano aunque me corte. Qué linda me veo. Sufran con lo que yo gozo”, dijo entre risas.

La Cintumbare fue deportada recientemente a Cuba tras no comparecer ante un juez de inmigración en Estados Unidos. Desde su regreso, ha compartido múltiples momentos de su vida en la isla, mostrando una actitud positiva y llena de planes.

Hace pocos días, fue vista en una discoteca habanera junto a Sandro Castro, nieto del fallecido líder y dictador cubano Fidel Castro, lo que generó diversas reacciones en las redes sociales.

A pesar de las críticas, Medrano continúa mostrando su felicidad por estar de vuelta en su país y disfrutando de las cosas que, según ella, extrañaba durante su estancia en el extranjero.

Su actitud desenfadada y sus constantes publicaciones han mantenido a sus seguidores atentos a cada paso que da en esta nueva etapa de su vida.

