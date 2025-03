Una cubana de Miami utilizó su cuenta de TikTok para denunciar públicamente el maltrato con el que un repartidor entregó un paquete en la puerta de su casa. El video que compartió, acompañado de un fuerte descargo emocional, se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

“Creo que nunca he hecho un video tan molesta y tan incómoda. Miren este video que les voy a dejar”, dijo la joven identificada como @flavi.lovely. En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se ve al repartidor lanzar el paquete sin cuidado, provocando que el contenido —varias tazas de vidrio— llegara completamente roto.

“Si tú no tienes ganas de trabajar, quédate en tu casa. Hay miles de personas buscando trabajo y con ganas de hacerlo. Eres una persona fresca y atrevida”, expresó indignada, criticando duramente la actitud del empleado. La cubana explicó que el paquete era un regalo para su hermano y no una compra cualquiera, lo que agravó aún más su molestia.

Además, advirtió que no dejará pasar lo sucedido y acudirá personalmente a presentar una queja. “Mañana voy al correo con mi hermano. No me importa el escándalo que voy a dar. Me voy a acordar que soy cubana”, afirmó con determinación.

Las imágenes han generado una oleada de comentarios, muchos de ellos de usuarios que relataron experiencias similares.

Desde tazas rotas hasta perfumes destruidos o paquetes robados, las denuncias contra malas prácticas en el manejo de envíos no son aisladas. Mientras tanto, @flavi.lovely planea llevar su reclamo al correo con pruebas en mano y el respaldo de miles de usuarios que exigen más responsabilidad y respeto en el servicio de reparto.

