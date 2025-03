Joven cubano en EE.UU. decide autodeportarse y regresa a la isla

Un joven cubano de 22 años y beneficiario del parole humanitario ha decidido regresar voluntariamente a Cuba ante el temor a ser deportado desde territorio estadounidense.

El joven, identificado como Eric Dayan Corcho Aguilar, optó por la autodeportación porque, tras vencérsele su permiso de trabajo se ha quedado sin trabajo y teme ser deportado, según reportó el periodista de Univision, Javier Díaz.

Corcho Aguilar residía hasta ahora en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado.

Sin un camino claro hacia la legalización y temiendo ser detenido en la calle y trasladado a un centro de detención, Eric decidió que regresar a Cuba era su única opción.

Su viaje de este domingo lo llevará primero a Miami, desde donde tomará un vuelo final hacia Santa Clara, su ciudad natal.

Antes de partir, el joven reunió algo de dinero y empacó sus pertenencias con la esperanza de rehacer su vida en Cuba.

Su caso ha encendido las alarmas sobre la desinformación que padecen muchos inmigrantes en ciudades como Denver, donde la falta de recursos y asesoría agrava la angustia de quienes enfrentan procesos migratorios complejos.

¿Es la autodeportación una alternativa válida ante la incertidumbre y la falta de información?

Más de mil comentarios en apenas tres horas Reflejan una diversidad de emociones y perspectivas sobre la difícil decisión que enfrentan muchos migrantes cubanos ante las nuevas medidas migratorias en Estados Unidos.

Varios usuarios subrayan la importancia de la familia y las raíces, destacando que, a pesar de las carencias económicas en Cuba, el apoyo emocional y el calor de los seres queridos son invaluables.

"La familia siempre te espera", señaló un comentario, mientras otros insisten en que "el dinero no lo es todo" y que la dignidad de regresar por voluntad propia es preferible a la humillación de una deportación."Mi niño, tu familia siempre te esperará y te abrazará con fuerzas y compartirán de lo poco que nos queda pero con mucho amor. Nunca duden en regresar a casa"; "Es mejor estar donde te quieren, con poco, que en el paraíso donde no te quieren"; "Aquí con tu familia te comes un boniato pero con tranquilidad y paz mental", opinaron algunos.

No obstante, muchos calificaron la decisión de apresurada o poco reflexiva. Algunos usuarios recuerdan la dureza de la situación económica en la isla y la pérdida que supone dejar atrás los sacrificios realizados para emigrar.

"No me imagino que esta sea la decisión correcta... prefiero en su lugar vivir trancado en EE.UU. que no con tanta miseria aquí en Cuba; "Yo diría que volver es como estar muerto"; "Que no venga, a ver qué pasa. Todo no va a ser malo. Más malo es que regrese a este país después que nadie sabe el trabajo que pasó para irse", apuntaron otros.

Tampoco faltaron quienes cuestionan la falta de información o el desconocimiento de opciones legales que podrían haber evitado el retorno.

En general, predominan la tristeza, la empatía y la comprensión hacia quienes deciden regresar a la isla antes de enfrentar una deportación forzosa.

El debate también se ha polariza en torno a la figura del presidente de EE.UU., a quien varios lectores culpan de la incertidumbre y el temor que viven los migrantes, mientras otros opinan que las decisiones migratorias responden a un contexto más amplio y complejo.

En conjunto, los comentarios reflejan una comunidad dividida entre la resignación, la crítica y la solidaridad, con una preocupación compartida: la angustia de los cubanos que buscan un futuro mejor y las barreras que encuentran en el camino.

