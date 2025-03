Actriz cubana Ana Luisa Rubio sufre desalojo en Miami: "No sé qué le hicieron a mis gatos"

La actriz Ana Luisa Rubio, famosa por su participación en la televisión y radio cubanas durante las décadas de los 70 y 80, fue desalojada este fin de semana de su vivienda en Miami.

En declaraciones recientes al canal de YouTube La Casa de Maka, Ana Luisa explicó que una de las principales razones de su desalojo forzoso fue tener mascotas, algo que al parecer no estaba permitido en la comunidad donde residía.

Rubio convivía con tres gatos, que describió como su única familia. Tras el desalojo, no le informaron hacia dónde fueron trasladados los animales, y teme que hayan sido sacrificados. Ahora no solo enfrenta la angustia de quedarse sin hogar, sino también el dolor de no saber qué ha pasado con sus mascotas.

“Estos días han sido de mucho aprendizaje, de entender que hay caminos que uno tiene que transitar aunque no quiera”, confesó entre lágrimas en declaraciones al perfil de TikTok Conducta.

La actriz reconoció que siempre ha sido una mujer independiente, reacia a pedir ayuda, pero aseguró que esta situación ha llegado a un punto extremo. Por eso, hace pocos días hizo un llamado urgente a la comunidad cubana en el exilio para que la apoyen.

Varios cubanos en Estados Unidos han pedido ayuda para intentar resolver la renta de vivienda de Ana Luisa Rubio, quien es una adulta mayor con serios problemas de salud y contaba con un Plan 8 de vivienda pública en Estados Unidos.

Maka, recordó que la actriz ha tenido una trayectoria como opositora tanto dentro de Cuba como en el extranjero, y que vivía humildemente, tranquila en Estados Unidos, a pesar de no tener empleo debido a su estado de salud.

Días antes del desalojo, Ana Luisa Rubio lanzó un llamado de auxilio en una transmisión en vivo en su perfil de Facebook, denunciando lo que calificó como un proceso judicial fraudulento.

Aseguró haber sido víctima de fraudes, difamaciones y abusos durante más de cinco años. Según su testimonio, detrás de todo estaría la inmobiliaria responsable de su edificio y un juez que supuestamente actúa bajo intereses económicos y políticos.

“He perdido más de 35 libras, estoy enferma, me han provocado un síncope cardíaco, me han hecho horrores”, relató en un video donde se le vio visiblemente afectada. “Mis gatos son mi única familia y nadie me da respuestas”, lamentó.

La actriz, conocida por papeles icónicos como el que interpretó en la popular serie "Si no fuera por mamá", emitida por el canal 6 de la televisión cubana, enfrenta ahora uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ana Luisa Rubio ha insistido en que su caso es una muestra del abandono y la corrupción que afecta a personas vulnerables en Florida y ha pedido que su historia llegue lo más lejos posible.

Su situación ha conmovido a muchos cubanos que la recuerdan por su talento y por su valentía. Hoy, la actriz lucha no solo por un techo, sino por recuperar su dignidad y por volver a estar junto a los seres que más quiere: sus gatos.

