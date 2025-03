Escandaloso fallo en La Casa Blanca: Incluyen a un periodista en un chat sobre planes bélicos

Vídeos relacionados:

La Administración de Donald Trump cometió un error insólito al incluir accidentalmente a un periodista en un grupo de mensajería privada donde altos funcionarios discutían planes bélicos contra los rebeldes hutíes en Yemen.

La filtración ha generado revuelo en Washington y desatado una investigación interna, a pesar de que la Casa Blanca ha intentado restarle importancia al asunto.

Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, reveló este lunes en un artículo titulado "La Administración de Trump accidentalmente me mensajeó sus planes de guerra", que fue añadido a un chat en la aplicación Signal a principios de marzo.

La cuenta que lo incluyó tenía el nombre del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz.

El grupo de mensajería estaba integrado por figuras clave de la administración, como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y la directora Nacional de Inteligencia Tulsi Gabbard.

En la conversación, se discutían detalles estratégicos de ataques contra los hutíes, incluyendo horarios y tipos de armamento a utilizar, indica la versión del reportero.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, reconoció que los mensajes parecían “auténticos” y aseguró que el gobierno estaba investigando cómo se incluyó un número no autorizado en la conversación.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó que la administración de Trump hubiera debatido planes militares en un chat privado. “Nadie estaba enviando mensajes sobre planes de guerra, y eso es todo lo que tengo que decir”, afirmó desde Hawái, donde se encuentra en reuniones con líderes del Comando Indopacífico.

Asimimo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Goldberg de ser un sensacionalista, y dijo que todo ha sido una exageración de su parte.

"No se discutieron “planes de guerra”. No se envió material clasificado en la conversación. La Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca ha brindado orientación sobre diversas plataformas para que los principales funcionarios del presidente Trump se comuniquen de la manera más segura y eficiente posible", dijo la vocera.

"Tal como afirmó el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca está investigando cómo el número de Goldberg fue agregado inadvertidamente a la conversación", dijo, y recalcó que "los ataques contra los hutíes fueron exitosos y efectivos. Se eliminaron terroristas, y eso es lo que más le importa al presidente Trump".

El expresidente Donald Trump aseguró que no tenía conocimiento del artículo de The Atlantic y restó importancia a la publicación. “No sé nada al respecto. No soy un gran fan de The Atlantic. Creo que es una revista que va a desaparecer”, declaró ante la prensa.

Según Goldberg, el grupo de mensajería no solo servía para coordinar la ofensiva en Yemen, sino que también era un espacio de debate sobre la estrategia a seguir.

El vicepresidente JD Vance expresó en el chat su preocupación por las consecuencias económicas de la operación, advirtiendo que podría elevar los precios del petróleo y generar rechazo entre la opinión pública.

En respuesta, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que la narrativa debía centrarse en dos puntos clave: culpar a Joe Biden por el fracaso en la región y resaltar el financiamiento de Irán a los hutíes.

Goldberg relató que inicialmente dudó de la autenticidad del grupo, pero confirmó que los planes eran reales cuando, el 15 de marzo, se registraron explosiones en Saná, la capital de Yemen, en el mismo horario discutido en el chat.

Al darse cuenta de la magnitud del error, el periodista decidió salir del grupo, notificando involuntariamente a los demás integrantes de su presencia en la conversación.

El incidente ha desatado una tormenta política en Washington y ha puesto en duda la seguridad de las comunicaciones dentro del gobierno de Trump.

