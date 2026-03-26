Díaz-Canel: se puede dialogar la participación de EE.UU. en la economía, pero no en el sistema político

Miguel Díaz-Canel afirmó que el Gobierno de Estados Unidos puede participar en la economía cubana, aunque dejó claro que no permitirá cuestionamientos al sistema político de la isla ni a su soberanía.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida al exvicepresidente español Pablo Iglesias y publicada en Canal Red, donde abordó los contactos recientes entre La Habana y Washington en medio de la presión internacional para impulsar reformas.

El mandatario sostuvo que existen “miles de temas” en los que ambos países pueden dialogar, incluyendo inversión extranjera, migración, cooperación científica, medioambiente y seguridad, y mencionó entre ellos la posible participación estadounidense en la economía cubana.

Sin embargo, marcó límites claros al afirmar que cuestiones como la soberanía, la independencia y el sistema político “no están en discusión”, calificando como “inaceptable” cualquier intento de injerencia en esos ámbitos.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han insistido en la necesidad de reformas económicas en Cuba, señalando el modelo socialista como causa de la crisis.

Díaz-Canel reconoció que un eventual proceso de negociación sería largo y complejo, ya que implicaría establecer canales de comunicación, definir agendas comunes y avanzar hacia acuerdos que reduzcan la confrontación entre ambos países.

“Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo”, afirmó, aunque también aseguró que estaría dispuesto a dar “la vida por la revolución” en caso de una agresión militar.

El gobernante cubano también señaló que la isla no ha recibido combustible en los últimos meses y atribuyó la crisis energética y los apagones a las restricciones externas, pese al deterioro estructural del sistema eléctrico nacional.

Asimismo, indicó que el expresidente Raúl Castro sigue atento a la situación política del país y mantiene comunicación frecuente con el actual liderazgo.