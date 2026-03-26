Díaz-Canel: se puede dialogar la participación de EE.UU. en la economía, pero no en el sistema político

Miguel Díaz-Canel afirmó que el Gobierno de Estados Unidos puede participar en la economía cubana, aunque dejó claro que no permitirá cuestionamientos al sistema político de la isla ni a su soberanía.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida al exvicepresidente español Pablo Iglesias y publicada en Canal Red, donde abordó los contactos recientes entre La Habana y Washington en medio de la presión internacional para impulsar reformas.
El mandatario sostuvo que existen “miles de temas” en los que ambos países pueden dialogar, incluyendo inversión extranjera, migración, cooperación científica, medioambiente y seguridad, y mencionó entre ellos la posible participación estadounidense en la economía cubana.
Sin embargo, marcó límites claros al afirmar que cuestiones como la soberanía, la independencia y el sistema político “no están en discusión”, calificando como “inaceptable” cualquier intento de injerencia en esos ámbitos.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han insistido en la necesidad de reformas económicas en Cuba, señalando el modelo socialista como causa de la crisis.
Díaz-Canel reconoció que un eventual proceso de negociación sería largo y complejo, ya que implicaría establecer canales de comunicación, definir agendas comunes y avanzar hacia acuerdos que reduzcan la confrontación entre ambos países.
“Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo”, afirmó, aunque también aseguró que estaría dispuesto a dar “la vida por la revolución” en caso de una agresión militar.
El gobernante cubano también señaló que la isla no ha recibido combustible en los últimos meses y atribuyó la crisis energética y los apagones a las restricciones externas, pese al deterioro estructural del sistema eléctrico nacional.
Asimismo, indicó que el expresidente Raúl Castro sigue atento a la situación política del país y mantiene comunicación frecuente con el actual liderazgo.
Preguntas Frecuentes sobre las Declaraciones de Díaz-Canel sobre la Economía y Política de Cuba
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¿Puede Estados Unidos participar en la economía de Cuba?
Sí, Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos puede participar en la economía cubana, pero dejó claro que no se permitirá que se cuestionen la soberanía, la independencia ni el sistema político de la isla. Esta postura refleja la disposición del gobierno cubano a dialogar sobre temas económicos, siempre que no se comprometan sus principios políticos fundamentales.
¿Qué condiciones pone Cuba para dialogar con Estados Unidos?
Para dialogar con Estados Unidos, Cuba exige que se respete su soberanía y autodeterminación. Díaz-Canel ha dejado claro que cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del país es inaceptable. Además, el diálogo debe basarse en el respeto mutuo y no estar condicionado a cambios en el sistema político cubano.
¿Cuál es la causa de la crisis energética en Cuba según Díaz-Canel?
Díaz-Canel culpa del agravamiento de la crisis energética al bloqueo de Estados Unidos, afirmando que el país no ha recibido combustible en los últimos meses. A pesar de reconocer la gravedad de la situación, el mandatario exime al gobierno cubano de responsabilidad, atribuyendo los apagones prolongados a las restricciones externas.
¿Cuál es el papel de Raúl Castro en las negociaciones con Estados Unidos?
Raúl Castro dirige el proceso de diálogo con Estados Unidos, según confirmó Díaz-Canel. Aunque Castro se ha retirado de sus responsabilidades formales, mantiene un liderazgo histórico que le permite influir en las conversaciones bilaterales, que buscan reducir la confrontación y lograr acuerdos beneficiosos para ambos países.
¿Qué temas podría incluir el diálogo entre Cuba y Estados Unidos?
Los temas potenciales para el diálogo incluyen inversión extranjera, migración, cooperación científica, medioambiente y seguridad. Estas áreas representan intereses comunes donde ambos países podrían buscar entendimientos, siempre y cuando se respete la soberanía cubana y no se impongan cambios políticos internos.
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