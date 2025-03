Amanda Sanz recurrió a su cuenta de TikTok para lanzar un contundente mensaje en defensa de sus hijas y responder a quienes las tildan de “malcriadas”.

"Yo sé que es mentira lo que vienes a comentarme. Soy consciente de que no tengo que darle explicaciones absolutamente a nadie, ni en las redes sociales ni en mi vida personal", afirmó la joven, madre de dos niñas junto al creador de contenido cubano Ultrack.

En un video compartido en su perfil, Amanda se dirigió directamente a quienes critican su vida familiar, asegurando que los comentarios en redes no le afectan porque provienen, en su mayoría, de personas que aparentan tener una vida perfecta, pero que mienten.

“Cuando respondo cualquier tipo de comentario o chisme, estoy monetizando, de eso estoy viviendo”, dijo, dejando claro que aprovecha la polémica para generar ingresos.

El mensaje surgió tras la difusión de un fragmento de un live de Claudia Artiles –actual pareja de Ultrack– en el que, según Amanda, se manipuló el contenido con un título que cuestionaba la crianza de sus hijas. “Si mis hijas son malcriadas o no, no es problema tuyo porque no las vas a cuidar”, sentenció.

Con estas palabras, Amanda respondió al comentario de una usuaria que la criticó duramente: "Perdona, yo nunca hago comentarios, pero ¿cómo tú has permitido que te pongan tus hijas en las redes sin peinar y comiendo arroz con huevo como si estuvieran en la miseria? Son menores de edad".

"Según esta señora, la gente que almuerza huevo es señal que vive en miseria. Con todo el respeto, el comentario que me puso es muy estúpido", replicó la influencer, visiblemente molesta.

Finalmente, Amanda aclaró que Claudia cuenta con la autorización tanto suya como del padre de las niñas para aparecer en sus redes sociales, y enfatizó que no tiene ningún problema con su presencia ni con la relación que mantiene con Ultrack.

