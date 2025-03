Rachel Arderi arremete contra los cubanos que la critican: "A mis paisanos les gusta verte bien pero no mejor que ellos"

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Rachel Arderi reaccionó con fuerza a la oleada de críticas que ha recibido desde que anunció su decisión de mantener su vida privada alejada de las redes sociales, lo que ha generado debate entre sus seguidores y detractores.

A través de sus historias de Instagram, Rachel se desahogó en un extenso mensaje en el que cuestionó la actitud de muchos de sus compatriotas, a quienes acusa de alegrarse de las desgracias ajenas, sobre todo a raíz del accidente de tránsito que sufrió en Miami.

Lo más leído hoy:

“Qué triste que solo sepan hacer números con las desgracias de otras personas. Ojalá y la vida no les juegue una mala pasada y sepan el dolor tan grande que se siente casi perderlo todo en solo un segundo y te juzguen sin ni siquiera saber”, expresó la influencer en su texto.

Captura Instagram / Rachel Arderi

“Decirles también que nunca dije que yo no iba a seguir creando contenido, al contrario, ahora más fuerte que nunca y, aunque me cueste, de todo se sale. Mis hijos tienen que sentir orgullo de su madre. ¿En qué cabeza cabe que tanto tiempo para llegar a donde estoy lo voy a tirar a la borda por tres o cuatro inútiles? Infórmense bien antes de hablar lo que no es. ¡Ah, no, verdad! Que hablando es que logran ganarse unos menuditos”, arremetió sin contemplaciones.

“Lo que sí voy a mantener alejado de tanta mierd* y tantos malos ojos son a mis hijos, mi vida y mis logros, porque si de algo me he dado cuenta es que mis paisanos, tristemente, les gusta verte bien pero no mejor que ellos. Dios los bendiga y les multiplique todo lo que me desean”, concluyó Rachel.

La decisión de Arderi, anunciada días antes, fue motivada por su deseo de proteger a sus hijos y a su entorno más íntimo de la presión y la negatividad que suele recibir en redes sociales. En ese primer mensaje, la influencer dejó claro que no dejará de crear contenido, pero que lo hará marcando límites más firmes entre su trabajo y su vida personal.

A raíz de su primer anuncio, Rachel recibió una avalancha de críticas, algunas con ofensas incluidas, y muchos la tildaron de dramática y de asumir una posición de víctima.

Preguntas Frecuentes sobre Rachel Arderi y sus Decisiones en Redes Sociales