Critican a Rachel Arderi tras anunciar que alejará su vida privada de las redes: "Esta novela turca no se acaba"

El anuncio de Rachel Arderi de que alejará su vida privada de las redes sociales tras el accidente de tránsito que sufrió en Miami ha desatado una avalancha de críticas entre los cubanos en redes sociales.

Aunque algunos salieron en su defensa apoyando su decisión y resaltando que es la más razonable, los cuestionamientos no se hicieron esperar y hay quienes en medio de ofensas la tildan de asumir una posición de víctima.

Lo más leído hoy:

El influencer Un Martí To Durako compartió en Instagram un fragmento del video que la esposa de Oniel Bebeshito publicó el lunes en sus stories en el que dice que no sabe si volverá a mostrar algo material en las redes y en cuestión de nada llovieron los comentarios.

“Esta novela turca no se acaba”; “Ella ahora está adorando un papel de víctima de que se le acabó el mundo y pasó lo peor por Dios”; “Esta niña se ha metido en un canal que yo no sé cuál es caballero aquí cualquiera tiene un accidente, y sí está bien puede existir la envidia y tal pero no llevemos las cosas al extremo ella es la primera que siempre lo ha mostrado todo”; “El drama de ella me altera. Ella por qué habla con ese drama. La humildad se fue lejísimos”; “Siento que se victimiza mucho, lo que vaya a hacer no lo tiene que andar diciendo, que lo haga y ya”; “Creo que debes dejar de usar el teléfono mientras manejas solo eso”; “Acciones traen consecuencias, los malos ojos o la envidia no viran un carro, un carro lo vira las millas que andes por horas o un teléfono en la mano, esa es la realidad”; “Por qué es tan plástica esta niña, tiene algo que cae mal”; “No voy a mostrar nada material y se hace un video en un vestidor con luces a lo Emiratos”; “Que estúpida no la soporto me cae mal gratis”, escribieron algunos.

Otros, sin embargo, resaltaron que es la mejor decisión alejar lo privado de este mundo virtual: “Yo si fuera ella con mi vida resuelta no usara ni redes sociales. Las redes solo traen mala vista y atraso cuando se trata de la vida personal de uno y más siendo familiar de alguien famoso”; “Yo soy bien celosa con mi vida privada, subo fotos normal en mi casa pero nada de mi esposo ni donde estoy y con quién, porque las personas no se alegran por ti”; “Ella tiene toda la razón y el que no lo quiera creer su maletín, la lengua, las palabras, tienen mucho poder, todo lo que uno dice puede bendecir o maldecir. Así que mucho cuidado con lo que decimos hasta de nosotros mismos”; “La vista es lo más malo del mundo la envidia sí existe y los malos ojos cualquiera tiene un accidente pero a esa gente le tienen los ojos puestos, hace bien no enseñar más nada”; “Yo creo que habló en la manera más correcta y educada posible, como siempre, porque ella ha siempre hablado muy bien. Hace bien en limitar su vida privada”.

En su video Rachel dijo que tras el accidente recibió muchos mensajes de sus seguidores preocupándose por su salud y a ellos dedicó un agradecimiento, pero también recalcó que en redes “hay personas que te desean hasta muerte”.

Preguntas Frecuentes sobre la Decisión de Rachel Arderi de Alejar su Vida Privada de las Redes Sociales