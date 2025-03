Rachel Arderi decide alejar su vida privada de las redes sociales: "Hay personas que te desean hasta la muerte"

Luego del accidente de tránsito en el que estuvo muy cerca de morir, Rachel Arderi ha tomado una decisión muy importante en el plano personal: Alejar su vida privada de las redes sociales.

Tras varios días de ausencia en Instagram, la influencer y modelo cubana compartió en sus stories varios videos en los que detalla cómo serán sus interacciones en este mundo virtual a partir de ahora.

Lo más leído hoy:

Rachel dijo que se encuentra físicamente bien, pero todavía tiene una lucha con su mente, pues el accidente le ha dejado algunas secuelas psicológicas, aunque reconoce que lo más importante es estar viva: “Yo quiero dejar este tema atrás, que sea solamente un mal recuerdo”.

Captura Instagram / Rachel Arderi

“Si ven que no estoy siendo igual que antes denme tiempo, es completamente normal las veces que me ausente por aquí por las redes, yo todavía estoy en un tiempo, en un proceso. También quiero alejar un poco mi vida personal de las redes sociales, entiendo que hay muchas personas que nos quieren pero también hay muchas personas malas, personas que nos desean el mal, hay personas que nos quieren ver mal”, dijo la esposa de Oniel Bebeshito.

En su video la influencer añadió que muchas de las cosas de su vida privada que enseñaba en las redes porque le hacían ilusión o siempre habían soñado con tenerlo hay personas que lo toman muy mal: “Del 80 por ciento de personas que me quieren, me desean lo mejor, hay un 20 que sé que no es así, estoy consciente de que en este mundo hay de todo y existe todo, no podemos evitar tantas personas arriba de uno a veces, los malos ojos existen, es triste pero es verdad. Estoy pensando mantener mi vida privada alejada de las redes”.

“Perdónenme las personas que me siguen y me quieren pero vamos a ver cómo lidiamos ahora porque algo sí tengo claro y es que hay personas que te desean hasta la muerte”, aseguró la modelo cubana.

En su video Rachel agradeció todos los mensajes de cariño y preocupándose por su salud que recibió tras el accidente.

Preguntas Frecuentes sobre Rachel Arderi y su Decisión de Alejarse de las Redes Sociales