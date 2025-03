Cubano con I-220A enfrenta orden de deportación tras protagonizar persecución policial en Miami

Vídeos relacionados:

Un cubano con I-220A se encuentra detenido en el centro de inmigración de Krome y bajo peligro de deportación tras protagonizar una peligrosa persecución policial a más de 120 millas por hora por la autopista Palmetto (SR-826), en Miami, que culminó en un accidente con su vehículo volcado.

El incidente ocurrió en la noche del pasado 16 de marzo, cuando un patrullero de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) detectó a García Estrada conduciendo de manera temeraria un Ford Mustang negro con rayas blancas, en dirección oeste, cerca de la avenida Northwest 67th.

Según el informe de arresto, citado por medios locales, el oficial intentó detener el vehículo con luces y sirenas, pero el conductor aceleró bruscamente, esquivando otros automóviles y poniendo en peligro a múltiples conductores.

La persecución se extendió hasta la salida de la calle 122 del noroeste, donde el acusado pasó un semáforo en rojo y chocó contra un vehículo blanco.

El impacto fue tan fuerte que su automóvil terminó volcado.

A pesar de la gravedad del accidente, los agentes lograron rescatar a García Estrada del interior del vehículo con la ayuda de un oficial fuera de servicio de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Una vez fuera del coche, García Estrada se mostró agresivo y se resistió al arresto, lo que obligó a los oficiales a usar una pistola Taser para inmovilizarlo.

Ya dentro de la patrulla, el cubano intentó sobornar al agente ofreciéndole dinero a cambio de su liberación.

Fue acusado de resistencia a un oficial con violencia (dos cargos); fuga y evasión de la policía a alta velocidad en un vehículo marcado; soborno a un oficial de la ley y conducción temeraria causando daños a la propiedad o a personas.

Fue trasladado inicialmente a la cárcel del condado (TGK) y posteriormente al centro de detención de Krome, debido a su estatus migratorio irregular.

García Estrada llegó a Estados Unidos hace dos años y medio por la frontera y cuenta con una orden de libertad bajo palabra I-220A.

Temor a una deportación

Un familiar cercano, que pidió no ser identificado por lo delicado del caso, expresó su preocupación por las posibles consecuencias migratorias.

“Mi mayor temor es que le den una deportación, porque no tiene la residencia y tengo miedo que lo dejan ahí mucho tiempo. Están entrando muchas personas y estoy viendo las cosas que están pasando”, dijo en declaraciones a Telemundo 51.

“Él me dice que se puso muy nervioso, que no sabía qué iba a hacer, que los nervios lo traicionaron. Cuando trató de frenar, no pudo tener control del timón y chocó”, añadió la fuente en referencia al momento del accidente.

Agregó que el detenido siempre había cumplido hasta ahora con los requisitos de inmigración.

“Él no ha dejado de cumplir con nada. Siempre se ha presentado y ha hecho las cosas correctas. Tenía metas, tenía proyectos, tenía pensado entrar a la escuela de enfermería a estudiar”, añadió.

La joven entrevistada pidió que se distinga entre el proceso penal de su primo y su situación migratoria.

“Yo quisiera decirle al juez que una cosa no tiene nada que ver con la otra”, concluyó.

Mientras tanto, García Estrada cuenta con un abogado de oficio y deberá regresar a corte el próximo mes por los cargos relacionados con el accidente.

Activistas que defienden los derechos de inmigrantes recomiendan que, en casos como este, las personas con estatus irregular sean conscientes de las consecuencias de sus actos y siempre soliciten ver a un juez para luchar contra una posible deportación.