Muere una persona atropellada por un tren en Guantánamo

Una persona falleció atropellada en la madrugada de este jueves por el tren número 14, que cubre la ruta Guantánamo - La Habana.

El trágico suceso tuvo lugar a las 12:30 a.m., cuando una persona fue atropellada por la locomotora en circunstancias que se investigan, según precisó en Facebook el periodista José Yaser Centray, citando como fuente un comunicado de la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

Tras el trágico hecho, el tren permaneció detenido durante varias horas mientras las autoridades realizaban las investigaciones pertinentes.

No se ha informado aún la identidad de la víctima ni las causas exactas del accidente.

Una vez concluidas las primeras indagaciones, el tren reanudó su marcha rumbo a La Habana.

El horario estimado de llegada a cada una de las estaciones, quedó reorganizado de la siguiente manera:

Alto Cedro: 7:40 a.m.

Cacocum: 8:26 a.m.

Las Tunas: 9:55 a.m.

Camagüey: 12:19 p.m.

Ciego de Ávila: 2:49 p.m.

Guayo: 4:32 p.m.

Santa Clara: 5:59 p.m.

Matanzas: 9:35 p.m.

Jaruco: 10:34 p.m.

Estación Central (La Habana): 11:45 p.m.

Captura de Facebook/José Yaser Centray Soler.

Hasta el cierre de esta nota, no se han ofrecido más detalles sobre la investigación en curso ni se ha confirmado si se trató de un accidente, una imprudencia o un acto voluntario.

Accidentes de trenes en Cuba

En días recientes fue noticia que en 2024 se reportó una reducción del 14 % en los accidentes ferroviarios en Cuba, aunque un total de 17 personas fallecieron tras ser atropelladas.

El ministro cubano del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, precisó que el año pasado se registraron 137 afectaciones frente a las 160 reportadas en 2023.

La reducción del 14 %, según el ministro, evidencia que el ferrocarril “sigue siendo un medio de transporte seguro en Cuba”, pese a las dificultades operativas y logísticas que enfrenta el sistema ferroviario nacional.

Uno de los datos más alarmantes es la cifra de 20 atropellos a personas durante 2024, que dejaron un saldo de 17 víctimas mortales.

A estos se suman choques en pasos de nivel y arrollamientos de ganado, que siguen ocurriendo a pesar de las medidas preventivas.

Rodríguez también destacó que muchas de las afectaciones registradas fueron incidentes leves que fueron restablecidos rápidamente.

Sin embargo, el ministro reconoció que los daños económicos causados por los accidentes superaron los 6,6 millones de pesos cubanos, afectando tanto la infraestructura como el material rodante.

Además, subrayó que las causas de los accidentes responden tanto a errores internos del sistema ferroviario como a factores externos.

“El trabajo en el mantenimiento de la vía, la disciplina del personal ferroviario y la coordinación con las comunidades para evitar la entrada de animales en las líneas férreas son tareas urgentes”, indicó el funcionario, quien también mencionó el choque ocurrido en diciembre en la Línea Central, en Cabaiguán, como un ejemplo del impacto de errores humanos en la gestión del tráfico.

El ministro destacó que los niveles de accidentalidad del ferrocarril se mantienen relativamente bajos en comparación con otros medios de transporte en cuba, gracias a acciones como inspecciones sorpresivas, capacitación del personal y medidas de control.