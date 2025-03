Salen a la luz nuevos detalles y video sobre la muerte de joven cubano en La Habana

La muerte en polémicas circunstancias de un joven identificado como Luis Manuel Perdomo -conocido por sus vecinos como "Luisito El Calvo"-ha provocado una oleada de indignación y cuestionamientos en redes sociales, tras su fallecimiento durante una fallida intervención de la policía en el municipio Playa, en La Habana.

Según denuncia publicada por el portal noticioso La Tijera, el incidente ocurrió en la azotea de la vivienda del joven, ubicada en 70 entre 13 y 15, cuando su madre llamó a la policía con la intención de contener un episodio de alteración emocional del joven.

De acuerdo con testigos “los policías le comenzaron a gritar” y posteriormente “le fueron arriba, [le] dieron un 'estrallón' y lo bloquearon con un golpe contundente en la cabeza que le provocó la muerte en la misma azotea”.

Videos grabados por una vecina mostraron el momento en que el joven fue asediado por las autoridades estando en la azotea, otro fragmento mostró lo que parecen ser agentes intentando reducirlo.

Finalmente, otro pequeño fragmento muestra el cuerpo del joven cubierto con lo que parece ser una sábana, pero estando en la azotea, ello confirmaría que no murió como consecuencia de una caída desde una planta alta.

Versiones encontradas y una madre devastada

La publicación señala que el joven no estaba bajo los efectos de estupefacientes ni intentó lanzarse al vacío.

“Simplemente fue asesinado por los sicarios de la PNR”, afirmó La Tijera, quien también retó a los defensores del oficialismo: “Ahora quiero que las ciberclarias... presenten estas evidencias y pidan justicia por el asesinato de Luisito”.

La decisión de su madre de llamar a la policía ha sido objeto de profundo debate.

En el apartado comentarios de la publicación, algunos usuarios cuestionaron: “¿Por qué la mamá llamó a la policía si él no estaba drogado ni violento?”, mientras que otros empatizaron con su posible desesperación: “Quizás lo hizo para evitar que se tirara desde lo alto”.

Entre los comentarios hay quienes exigen justicia, califican el hecho como “otro crimen impune” y cuestionan el entrenamiento de los agentes para actuar en situaciones de crisis: “Estos policías no saben nada de defensa personal… no creo que sea necesario aplicar 'estrallones' si hay técnicas de inmovilización”, expresó una usuaria.

También surgieron voces que pidieron prudencia y una investigación completa antes de emitir juicios.

“Si el chico estaba alterado y en el proceso de inmovilizarlo recibió un golpe y murió, eso no es asesinato, es homicidio involuntario”, opinó otro internauta.

Una usuaria resumió el sentir general con una dura crítica: “La policía en Cuba comete peores crímenes y no ha sido uno, tienen récord”.

Una fuente cercana a la familia informó que el joven se recuperaba de una adicción al químico.

“Supe de él por su padre, que me llamó esta mañana con la noticia. Me dijo que hacía dos semanas no tomaba unos medicamentos necesarios para su recuperación del llamado ‘Kimiko’, esa droga tan común entre los jóvenes cubanos”.

Además, muchos usuarios hicieron paralelismos con casos emblemáticos como el de George Floyd en EE.UU., sugiriendo un doble rasero por parte del régimen cubano: “En Cuba pidieron justicia por Floyd, pero aquí callan ante casos similares”.

Exigencia ciudadana: Que el trágico incidente no quede impune

Las demandas en redes convergen en una exigencia de transparencia, justicia y responsabilidad institucional.

El dolor por la pérdida de Luis Manuel se mezcla con la frustración de una comunidad que teme que, una vez más, “no pasará nada”.

Hasta el cierre de esta nota, no hay versión oficial detallada de lo ocurrido, y posiblemente nunca se tenga.

Lo único confirmado es que lamentablemente un joven cubano falleció en extrañas y polémicas circunstancias que no dejan bien parada a la policía cubana.