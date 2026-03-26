Conmoción en Holguín por muerte de joven profesora universitaria

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La Universidad de Holguín (UHo) anunció este jueves el fallecimiento de Yarima Pupo Ochoa, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y jefa del Departamento de Economía, una pérdida que ha generado profunda conmoción en la comunidad universitaria holguinera.

La noticia la dio a conocer la institución en su página oficial de Facebook, a través de un comunicado que no especificó la causa ni la fecha exacta de la muerte de Pupo Ochoa. En los comentarios, personas cercanas a su entorno afirmaron que padecía cáncer.

"Nuestra comunidad universitaria lamenta el fallecimiento de Yarima Pupo Ochoa, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas", publicó la UHo y subrayó que la docente "destacó siempre por su responsabilidad y disciplina".

Pupo Ochoa era licenciada en Economía por la propia Universidad de Holguín y comenzó su carrera docente en el Departamento de Economía en 2008, indicó la nota.

La académica cursó una Maestría en Economía de la Salud y entre 2018 y 2023 realizó una estancia en Rusia para completar estudios doctorales mediante una beca. A su regreso, asumió la jefatura del Departamento de Economía, cargo que ocupó hasta su muerte.

Su trayectoria incluía publicaciones en revistas internacionales. En 2021 publicó el artículo "La gestión cubana de la salud pública a la luz de la pandemia" en Iberoamérica Journal, y también analizó el sistema nacional de salud cubano en la revista de la Universidad RUDN de Rusia. Participó además en convenciones científicas como Cuba Salud 2012 y Cubambiente 2023.

En los cientos de comentarios al anuncio oficial, numerosos colegas, exalumnos y conocidos expresaron su dolor e incredulidad ante la pérdida, describiendo a Pupo Ochoa como una profesional entregada y cercana, cuya muerte dejó un vacío difícil de llenar en el departamento que lideraba.

"Lleguen nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos", cerró el comunicado de la UHo, institución que en los últimos años ha acumulado una dolorosa lista de pérdidas en su comunidad académica. En julio de 2023, falleció la rectora, Miriam Rodríguez Campos, a los 60 años; y un año después, en agosto de 2024, el profesor Gilberto Laffita fue asesinado en un intento de asalto en su vivienda del reparto Peralta.

Además, la muerte de Pupo Ochoa suma otro luctuoso suceso a una cadena de duelos recientes en el sistema universitario nacional. En noviembre de 2025, la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, registró al menos ocho decesos de profesores, estudiantes y trabajadores en apenas 40 días, en el contexto de una epidemia descontrolada de arbovirosis.

Ese mismo mes, murió el doctor Pedro Álvarez Cruz, profesor de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana (UH).

Además del dolor por las pérdidas, estos recientes fallecimientos han acrecentado la preocupación en el sector universitario del país, que atraviesa una etapa marcada por el deterioro de las infraestructuras, la escasez de recursos y la crisis energética nacional, que ha obligado a las instituciones de la Educación Superior a adoptar medidas de emergencia para garantizar su funcionamiento.