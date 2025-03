Tensión entre inmigrantes en EE.UU.: Influencer enfrenta a cubano por críticas a mexicanos

La comunidad inmigrante en Estados Unidos ha sido escenario de una nueva polémica tras el enfrentamiento en redes sociales entre el influencer Carlos Eduardo Espina y un ciudadano cubano que realizó comentarios despectivos sobre los mexicanos.

El incidente se hizo viral en redes sociales cuando Espina, comunicador social y activista por la migración, confrontó al cubano luego de sus declaraciones comparativas entre ambas comunidades de inmigrantes.

Lo más leído hoy:

En sus comentarios, el cubano argumentó que los cubanos tienen una mayor capacidad de progreso en comparación con los mexicanos, a quienes acusó de envidiar su éxito en Estados Unidos.

“¿Sabes cuál es la diferencia entre un cubano y un mexicano? Que un cubano nació para progresar y un mexicano nació para ver cómo un cubano progresa”, dijo el cubano en unas declaraciones que no tuvieron un sólido sustento.

Además, destacó que su comunidad ha sabido aprovechar los beneficios del país para consolidarse económicamente, en contraste con los mexicanos, a quienes consideró menos prósperos.

“¿Sabes cuál es tu dolor?, que viviendo en el jardín del país más grande del mundo, que es los Estados Unidos, no eres nadie y nosotros, los cubanos saliendo de un país del Tercer Mundo sumido en la pobreza como Cuba, llegamos a este país… Somos superiores a ti, que vives en un país del segundo mundo”, continuó su disertación.

Asimismo, señaló a los mexicanos que “te llenas la boca para criticar a los cubanos, porque tu dolor, este es maravilloso país nos ofrece los beneficios de legalizarnos, de trabajar como personas dignas. Por eso nosotros hemos sabido aprovechar esas oportunidades”.

Ante estas declaraciones, el influencer reaccionó con indignación y respondió que los mexicanos no solo no sienten envidia de los cubanos, sino que están profundamente orgullosos de su identidad y cultura.

Espina, quien nació en Montevideo, pero desde los cinco años vive en Texas y es un conocido activista por los derechos de los inmigrantes, defendió el esfuerzo y la ética laboral de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, subrayando que, a pesar de las dificultades y la falta de ciertos beneficios que sí han favorecido a los cubanos, han logrado sobresalir y contribuir significativamente al país:

“Primero amigo, como dice la canción esa, dile al que te está informando que te está mal informando, porque no sé quién a ti te dijo que los mexicanos le tienen envidia a los cubanos, porque eso simplemente no es así y esto no es para faltarle respeto a los cubanos. Pero yo te digo que jamás en mi vida he conocido a un mexicano que diga que desea ser cubano, que quisiera ser cubano, y como digo, esto no es nada en contra de Cuba, pero la realidad es que. México es 1 de los países más grandes, más hermosos, más bellos, más todo en el mundo y claro tiene sus problemas como cualquier otro país, pero al final, todos los mexicanos están orgullosos de ser mexicanos, lo cual me lleva a mi segundo punto, tú tienes que estar bien, pero bien hueco para pensar que los mexicanos aquí en Estados Unidos no saben progresar, porque hasta los propios estadounidenses te dirán que los mexicanos son de las personas más trabajadoras, más honradas y más luchadoras que hay en todo El Mundo, y es por eso que los mexicanos sin tener los mismos beneficios y ayudas”, le dijo.

El intercambio reflejó tensiones dentro de la comunidad hispana, donde las diferencias de origen y las oportunidades brindadas a distintos grupos migrantes pueden ser motivo de fricción.

Sin embargo, también pone en evidencia la necesidad de fortalecer la solidaridad y el respeto mutuo entre los latinos en Estados Unidos, en lugar de alimentar divisiones que afectan la percepción pública de la comunidad migrante.

El hecho ha generado un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios han respaldado al influencer y destacado la importancia de la unidad entre comunidades migrantes, sobre todo entre los mexicanos que han usado el apartado de comentarios para expresar algunas opiniones.

Este enfrentamiento avivó un debate recurrente en redes sociales sobre la percepción de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos. En los últimos meses, han surgido opiniones divididas sobre si los cubanos son realmente más exitosos que otros grupos latinos o si esta visión responde a estereotipos y privilegios migratorios.

En septiembre de 2023, una controversia similar se hizo viral cuando el propio Espina aseguró que "muchos latinos no quieren a los cubanos en Estados Unidos".

Mientras que recientemente, un mexicano residente en Estados Unidos generó controversia tras criticar a los cubanos que votaron por Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales.

En un video que rápidamente se hizo viral, Edán Méndez expresó su descontento con la actitud de algunos miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos, particularmente aquellos que llegaron al país en las décadas de los 80 y 90.