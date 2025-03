Cubana culpa a los demócratas por la situación actual de los inmigrantes en Estados Unidos: "Ellos nos usaron"

La creadora de contenidos Melissa, cubana conocida en TikTok como @meloncitalafaraonayeyeo, arremetió contra la Administración de Joe Biden en una serie de videos donde expresó su frustración por el tratamiento que han recibido los migrantes cubanos con I-220A en Estados Unidos.

“No me dio ni papeles y para la mierda que me dio, mejor no me hubiese dejado entrar”, dijo la cubana. Su comentario deja claro que no siente agradecimiento por haber sido admitida en el país.

“Los demócratas nos usaron para hacer campaña”

Melissa acusó directamente a los demócratas de haber utilizado a los migrantes con fines electorales. “Los demócratas nos usaron para hacer campaña. Nos dejaron entrar como quiera, sin saber si habíamos cometido algún tipo de delito o no”, afirmó.

Señaló que todo el proceso migratorio fue improvisado y caótico: “Nos dejaron pasar, bienvenido, bienvenido. A todas estas, todo es un business, todo es un negocio”.

Criticó que a los migrantes se les dio entrada al país “sin ningún tipo de estatus legal” y que ahora muchos están “llenos de deudas, pagando abogados para ver si nos logramos legalizar”. En una frase resumió su sentimiento de frustración: “Nos enseñaron el dulce, pero no nos dieron”.

“Todo lo mal hecho lo estamos pagando nosotros”

La creadora denunció lo que considera una política migratoria incoherente y abandonada por parte de la administración anterior, ahora corregida con medidas represivas por parte de la nueva Administración de Donald Trump.

“Los demócratas cuando vieron todo perdido, cerraron el parole humanitario y que pase lo que Dios quiera, y empezaron la deportación”, comentó. Recordó el cierre de centros de detención como el de Dilley, Texas, y consideró que han sido clausurados sin una transición clara, dejando a muchos migrantes en el limbo.

“Mi mamá estaba ahí. Muchos le hicieron miedo creíble, a otros los soltaron, a suerte y verdad”, dijo. Insistió en que los errores cometidos por la Administración Biden, están siendo pagados por los migrantes bajo el gobierno de Trump.

“Todo lo mal hecho lo estamos pagando. Por eso son las deportaciones”. Aclaró que no se queja del país, pero sí condena las “malas prácticas” de los demócratas que, según ella, están afectando a toda una comunidad vulnerable.

Las declaraciones de Melissa llegan en medio de una ola de preocupación entre los migrantes cubanos tras la decisión de la administración Trump de suspender el procesamiento de solicitudes de residencia permanente para beneficiarios de programas humanitarios, incluidos los que ingresaron bajo parole.

Esta medida afecta a más de medio millón de personas, incluidos cerca de 111,000 cubanos, muchos de los cuales aún no cumplen los requisitos para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Mientras crece el miedo a la deportación y se imponen nuevos controles, voces como la de Melissa reflejan el sentimiento de abandono de quienes llegaron en busca de una vida mejor, pero hoy enfrentan un sistema que, según denuncian, los ha dejado a su suerte.

