"Es inhumano": Madre cubana denuncia tupición de aguas albañales y falta de respuesta del gobierno

Cira María González, una madre cubana que vive en La Habana, ha denunciado públicamente en redes sociales que vive desde hace más de un mes con aguas albañales en el pasillo de su casa sin recibir respuesta de las autoridades, a pesar de haber informado su situación en reiteradas ocasiones.

“Llevo un mes con esta pudrición de agua albañal”, dijo en un video compartido el 22 de marzo en su perfil de Facebook, donde mostró el pasillo de su casa cubierto de aguas sucias.

“Mi hija y yo vivimos aquí en el antiguo matadero, en Antonio Maceo. Tengo un foco de mosquito aquí. Muchos vecinos han podido resolver porque tienen la posibilidad económica, pero yo no tengo forma”, lamentó. La madre subrayó que el caso es conocido por las autoridades del barrio: “Ya esto lo sabe todo el mundo y nadie le da solución a esto”.

“Esto lo estoy haciendo para que el día que haya un brote de algo, sepan que no tienen que ir tan lejos: es aquí. Porque es que es inhumano que tengamos que seguir viviendo con agua albañal hace más de un mes. Ya esto no da más”, agregó.

Este jueves volvió a denunciar que no ha habido ningún avance, y responsabilizó directamente a una funcionaria del gobierno por la falta de respuesta: “Un día más de estar expuesto a una enfermedad. Sigo en las mismas condiciones inhumanas debido a la tupición. Y sin respuesta. Qué falta de respeto. Miren, yo no miento. Ya hoy estamos a 26 de marzo y nada de nada. Una vez más la compañera Bárbara del gobierno me ha dicho otra mentira. Que vienen, y nada”.

Las imágenes compartidas muestran condiciones de insalubridad, con ladrillos, maderas y objetos improvisados como únicos medios para transitar por el pasillo la casa. En los comentarios a sus publicaciones, decenas de personas expresaron solidaridad y preocupación. “No es fácil prima, están a un pasito de una epidemia, cuídense porfa”, alertó una usuaria. “Cira, en qué malas condiciones estás viviendo. Es un peligro seguir viviendo así por la salud de todos ustedes”, añadió otra.

Este caso refleja una realidad repetida en distintas zonas del país. Hace unos días un usuario de la red mostró un salidero de agua en la calle Gabriel, en San Miguel del Padrón, lleva décadas sin ser reparado, a pesar de los constantes reclamos vecinales. En septiembre, una madre en Centro Habana denunció vivir frente a un lago de aguas negras que ha provocado enfermedades en su familia, sin que ninguna autoridad actuara.

Ese mismo mes, en El Vedado, una familia había sido reubicada en un local sin condiciones sanitarias, lo que generó focos de mosquitos y aguas estancadas justo en la entrada de su hogar.

Más recientemente, otra madre del propio Diez de Octubre denunció que fue desalojada con sus hijos de un local vacío donde se refugió ante la falta de vivienda, sin recibir asistencia por parte de las instituciones.

La historia de Cira María González se suma a una larga lista de denuncias que evidencian el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento del sistema de aguas residuales y la escasa respuesta gubernamental. Mientras las autoridades no actúan, son las familias vulnerables las que viven con los mayores riesgos para su salud y seguridad.

