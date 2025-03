Aumentan sentencia a cubano acusado de desaparición de su pareja en México

Vídeos relacionados:

La justicia mexicana amplió a 31 años la condena contra el ciudadano cubano Elier Cruz S., encontrado culpable de la desaparición de su pareja sentimental, Marybell Valenzuela Herrera, ocurrida el 15 de abril de 2022 en el municipio de Ojinaga, en el estado de Chihuahua.

La nueva sentencia se ha emitido tras un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito de Violencia por Razones de Género y la Familia (FEM), que consideró insuficiente la pena inicial de 28 años.

"Gracias a Dios porque le subieron más tiempo a este hombre que nos desgració la vida; aunque ni con eso paga tanto daño y tanto dolor", dijo entre lágrimas Denisse Valenzuela, hermana de la víctima, tras conocerse la resolución judicial, según reseña la prensa mexicana.

Antecedentes del caso

Marybell Valenzuela, de nacionalidad estadounidense y 37 años en el momento en que se perdió su rastro, desapareció tras salir de su casa el 15 de abril de 2022 -en la localidad de Ojinaga- para encontrarse con Elier Cruz, con quien mantenía una relación desde dos años antes.

Desde entonces, su familia no volvió a saber nada de ella.

La desaparición fue denunciada de inmediato, y las investigaciones apuntaron desde el inicio a su pareja como el principal sospechoso.

El caso fue asumido por la FEM a petición de la familia de la víctima, que exigió que el proceso se trasladara desde Ojinaga a la capital del estado, donde se contaba con mayor capacidad institucional para abordar casos con perspectiva de género.

Las autoridades mexicanas clasificaron el delito como Desaparición por Particulares Agravada, una figura contemplada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Esta tipificación contempla penas de hasta 75 años de prisión cuando la víctima es una mujer, debido a la agravante por razones de género, algo que fue clave en la apelación de la FEM.

Según la legislación mexicana, la penalidad mínima para este tipo de delito con agravantes es de 37 años y seis meses, aunque el fallo inicial solo había dictado 28 años.

Finalmente, el tribunal ha determinado incrementar la condena a 31 años, atendiendo parcialmente al recurso presentado por la fiscalía.

Detención y proceso judicial

Elier Cruz, de 36 años, fue detenido en Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas a finales abril de 2022. La orden de aprehensión fue cumplimentada el día 28 en el puente internacional Presidio-Ojinaga.

La audiencia de formulación de cargos se celebró el 29 de abril, y el 4 de mayo fue vinculado a proceso penal, con prisión preventiva como medida cautelar.

Durante la etapa de investigación, las autoridades recabaron testimonios y pruebas que vinculan directamente a Elier con la desaparición.

El día posterior al encuentro con Marybell, cámaras de vigilancia lo captaron acudiendo solo a una barbería en Chihuahua, donde se cortó el cabello y la barba.

Posteriormente abordó un autobús hacia Tijuana, desde donde cruzó la frontera hacia EE. UU., en lo que fue interpretado como una clara intención de huir.

Elier trabajaba entonces en la empresa Solitaire, dedicada a la fabricación de carrocerías y remolques, y fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses antes de ser entregado a México.

La ausencia de Marybell fue reportada por sus familiares y amistades, quienes desde un principio alertaron en redes sociales sobre la desaparición, señalando directamente a su pareja como responsable.

"Por favor, ayúdenme a compartir, mi amiga está desaparecida desde el viernes. Vive en Ojinaga, fue a verse con su pareja sentimental, un cubano llamado Eiler C., al día siguiente apareció el carro, pero ella no. El cubano ya no está en Ojinaga y se llevó el celular de ella", decía una de las primeras publicaciones que circularon en redes sociales.

Impacto familiar y búsqueda activa

Marybell Valenzuela dejó cuatro hijos menores: tres niñas de 17, 12 y 6 años, y un niño de 14.

Desde el momento de su desaparición, la familia no dejó de buscarla ni de exigir justicia.

Su hermana Denisse fue una de las voces más activas en redes sociales, compartió imágenes, testimonios y mensajes de esperanza, además de ofrecer una recompensa de 200,000 pesos mexicanos (unos 10,000 dólares) a quien brindara información que permitiera encontrarla.

Hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido, y las autoridades mantienen abierta la línea de búsqueda.

La FEM ha insistido en la importancia de seguir investigando el caso como desaparición por razones de género, en un contexto nacional donde miles de mujeres desaparecen cada año, muchas de ellas víctimas de sus propias parejas o exparejas sentimentales.

Justicia parcial, pero sin cierre

Pese al aumento en la sentencia, la familia de Marybell insiste en que la justicia aún no está completa mientras no se sepa qué ocurrió con ella ni se logre su localización.

“Este dolor no se borra con años de cárcel, pero al menos sabemos que no quedará impune”, comentó uno de sus familiares cercanos.

El caso se suma a la alarmante lista de mujeres desaparecidas en México, un país donde la impunidad y la violencia de género siguen cobrando vidas y destrozando familias.