Una de los 17 cubanos detenidos en Rusia: "Si van a deportarnos, que nos deporten ya, es lo que queremos"

Diecisiete cubanos han sido detenidos este 21 de marzo en Crimea, un territorio ucraniano invadido por Rusia en 2014 y que desde entonces está bajo bandera rusa. Todos estaban en el interior de una casa que habían rentado en la ciudad de Krasnodar cuando llegó la Policía, que primero los mantuvo encerrados antes de trasladarlos a una Comisaría. Una vez allí los identificó y más tarde los dividió en dos grupos y los encerró en centros de deportación rusa.

"Si van a deportarnos, que nos deporten ya, es lo que queremos", dice a CiberCuba, una de las 17 detenidos.

Ocho de los hombres han sido separados de las mujeres, algunas de ellas, sus esposas, y están siendo retenidos en condiciones tan precarias que aseguran que llevan siete días sin bañarse, "presos dentro de un cuarto sin poder salir a nada". Además, a ellos solo les permiten tener acceso al teléfono una hora al día mientras que ellas pueden estar conectadas entre las dos y las seis de la tarde.

Ninguno de los 17 cubanos detenidos tenían sus papeles en regla. Todos volaron desde La Habana hasta Moscú y de allí cogieron un tren hacia Crimea con la intención de encontrar trabajo, pero al llegar se encontraron con un invierno durísimo que les imposibilitó salir a buscar empleo.

La Policía rusa ha difundido las imágenes de la detención de los 17 cubanos. Una de las personas arrestadas ha asegurado a CiberCuba que los tuvieron en la Comisaría de Krasnodar desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche del día 22 de marzo. A esa hora, los llevaron de vuelta a la renta donde los habían detenido y les dieron una hora para bañarse y comer algo.

"Ese tiempo no dio para que los 17 se bañaran y pudieran comer. Recogimos lo más necesario y nos trajeron para el centro de deportación. Los hombres, hasta hoy (sábado 29 de marzo) no han podido bañarse", comenta una de las detenidas.

"Realmente no nos han maltratado, pero no nos han dado respuesta de nada. Si salió la orden de deportación y quieren deportarnos, pues que nos deporten. Es lo que queremos. Nosotros no estábamos en la calle ni trabajando cuando nos detuvieron. Desde ese momento, nos mantuvieron encerrados dentro del cuarto, sin comer ni bañarnos ni nada. Nosotros estamos aquí, las mujeres por un lado y los hombres por otro, pero nos podemos ver a través de una reja. No nos dan la respuesta de nada. De nosotros hay algunos que llevan un año en Rusia. Otros llevan tres meses y a muchos se nos vence hoy, 29 de marzo, el permiso para estar en Rusia. A otros les vence el día 3 de abril. Entramos con visa de turista. Papeles no tenemos", señaló a través de WhatsApp.

"Vinimos aquí a Crimea a buscar trabajo, pero no nos dieron tiempo. No pudimos trabajar por el clima. Estaba haciendo mucho frío. Esto se lo dijimos a los policías", insistió.

Desde diciembre de 2018, los ciudadanos cubanos pueden viajar a Rusia sin necesidad de visa y permanecer en el país hasta 90 días por cada período de 180 días.

La Policía rusa ha incrementado los controles migratorios en la zona. Los detenidos se enfrentan a vetos para entrar en Rusia de entre 5 y 10 años.