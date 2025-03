Cubanoamericano retenido en Aeropuerto de Miami cuenta qué piensa hacer la próxima vez que viaje

Pedro López, un cubanoamericano que a inicios de esta semana pasó un gran susto cuando fue severamente interrogado en el Aeropuerto de Miami tras regresar de un viaje a Cancún, ha tomado una decisión de cara su próximo viaje.

López, quien es ciudadano estadounidense desde hace muchos años, cree que fueron sus numerosos tatuajes lo que llamó la atención de los agentes de Inmigración.

“Intentaré cubrirme un poco más los tatuajes, usar camisas de mangas largas…”, dijo en recientes declaraciones a Univision en las que ofreció detalles de lo ocurrido.

“Tienes miedo de enseñarlos, no vaya a ser que te confundan con cualquier pandilla de estas que están persiguiendo”, añadió en referencia a sus tatuajes.

En lo que respecta a lo ocurrido, reiteró el temor que le produjo la intensa entrevista a que fue sometido.

“Me mandaron a buscar mis maletas. De ahí me llevaron para un cuartico, me subieron para otro piso, me preguntaron si yo había ido a Siria, si había viajado al Medio Oriente...”, relató.

“Me hicieron llenar toda una planilla completa con nombres, familiares que tengo aquí en EE.UU., si pertenezco a algún partido comunista o afiliado”, agregó el cubano, que retornaba de sus vacaciones en México en compañía de su esposa, quien es residente en EE.UU.; y de su hija, que es ciudadana.

Pedro López aseguró que nunca ha tenido problemas con la ley y que jamás imaginó verse interrogado así al volver a casa, algo que ya había comentado en un video previo que subió a su perfil en TikTok.

“Nunca he tenido un problema con la ley. De hecho yo tengo dos compañías en los Estados Unidos, establecidas por muchos años”, subrayó López, quien detalló que el mal rato duró unos 45 minutos.

“Cuidado, si no tienes necesidad, no salgan”, había advertido previamente Pedro López.

¿Puede CBP actuar así?

Decididamente sí. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explica en su sitio web: “lamentablemente los agentes de CBP pueden incomodar a ciudadanos respetuosos de la ley para detectar a quienes participan en actividades ilícitas”.

“Hablar con los viajeros y examinar detenidamente su documentación, son algunas de las maneras en que detectamos viajeros de mala fe o con documentación incorrecta”, advierten.

Consultado por Univision, el abogado de Inmigración José Guerrero, precisó que el ciudadano o residente norteamericano que retorne al país puede, efectivamente, toparse con incidentes como el descrito.

“Ellos pueden cuestionar a esta persona, en relación con el viaje, lo que hace la persona, para confirmar o despejar, si esta persona está envuelta en un crimen o no”, dijo el abogado, quien agregó que estas preguntas se las pueden hacer tanto a ciudadanos nauturalizados como a residentes permanentes.

