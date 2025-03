Abogados alertan: Si tienes Green Card y regresas a EE.UU. de un viaje no firmes este formulario en el aeropuerto

Vídeos relacionados:

En los últimos días, numerosos abogados de inmigración han advertido sobre un riesgo que muchos residentes permanentes legales en Estados Unidos desconocen: la firma del formulario I-407 al ingresar al país puede implicar la pérdida definitiva de la Green Card.

Tener una residencia permanente legal en Estados Unidos no garantiza protección total contra procesos de deportación.

Existen situaciones en las que un residente puede perder su estatus, incluso sin haber cometido delitos graves, y una de las más delicadas es precisamente la firma de este formulario.

Un documento que puede costarte la residencia

El abogado de inmigración, José Jordán, indicó en días recientes que se han incrementado los casos de residentes legales que pierden su residencia al ser inducidos a firmar este formulario al regresar a Estados Unidos por la frontera o por un aeropuerto.

“Estamos viendo un número mucho más alto de personas que están renunciando a su residencia en la frontera, o sea, a las personas que están saliendo y regresando los ponen en un cuarto la policía fronteriza y los convencen de renunciar a su residencia llenando el formulario que se llama I-407”, advirtió Jordán en declaraciones recogidas por Telemundo 51.

Captura de Formulario I-407

El abogado recalcó que la firma de este documento se interpreta como una renuncia voluntaria, aunque haya sido bajo presión o sin conocimiento pleno de sus implicaciones.

Añadió que los agentes de inmigración pueden determinar que un residente no debe conservar su estatus, incluso si no tiene antecedentes penales.

¿Qué es el formulario I-407?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), el formulario I-407 o Registro de Abandono de Estatus de Residente Permanente Legal es un documento a través del cual una persona notifica al gobierno estadounidense su decisión de renunciar a su estatus de residente permanente legal (LPR).

Este formulario puede entregarse a un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un puerto de entrada al país o enviarse por correo a USCIS.

Si una persona se niega a firmarlo, los funcionarios no pueden asumir su renuncia, por lo que su estatus se mantiene legalmente.

Cambio de políticas y riesgo de detención

Jordán señaló que las políticas migratorias han cambiado, especialmente tras la llegada al poder del presidente Donald Trump, lo que aumentó el riesgo de detención y deportación para muchos residentes.

“Con el nuevo gobierno de Donald Trump, las políticas migratorias han cambiado, permitiendo ahora que el agente de inmigración deje a la persona recluida en un centro de detención, en lugar de darle una carta para presentarse ante un juez, como se hacía antes”, explicó el abogado.

El experto enfatizó que, incluso si una persona es detenida al ingresar a Estados Unidos, no debe firmar el formulario.

Aconsejó no ceder a la presión de los agentes de inmigración.

“Ustedes no tienen que firmar ningún documento, no tienen que renunciar a su residencia y aunque los detengan en un centro de detención (aunque nadie quiere ser detenido), por lo menos va a quedarse siendo residente y el juez va a darle su residencia de regreso si es que no tienen problemas grandes”, aseguró.

¿Quiénes están en mayor riesgo de perder la residencia?

La posibilidad de que un residente legal permanente pierda su estatus no se limita únicamente a quienes tienen antecedentes penales.

Cualquier persona que salga de Estados Unidos y reingrese está sujeta a una nueva admisión, durante la cual los oficiales pueden decidir si la persona puede o no conservar su residencia.

Jordán explicó que entre los más vulnerables están quienes tienen residencias condicionales, como los que no pasan la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, o quienes viven en países cercanos como México o Canadá y cruzan la frontera para trabajar.

También pueden ser blanco de estas medidas quienes han sido acusados de delitos, incluso si resultaron ser inocentes.

¿Qué hacer si enfrentas problemas al ingresar a EE.UU.?

El abogado José Jordán ofreció una serie de recomendaciones clave para los residentes que regresan a Estados Unidos:

-Pida al funcionario en el puerto de entrada que quiere presentarse ante un juez de inmigración.

-No firme ningún documento que le den durante su ingreso al país.

Si lo detienen, llame a un abogado o solicite representación legal.

-Si ha tenido antecedentes penales o ha cometido algún crimen, consulte a un abogado antes de salir del país para que lo asesore sobre su caso.

-Infórmese sobre sus derechos.

El abogado también aconseja que, tan pronto como la ley lo permita, los residentes legales deben convertirse en ciudadanos estadounidenses, ya que así “no los pueden poner en proceso de deportación”.

¿Pueden revisar tu celular o tus documentos?

Sí. En el contexto de un ingreso a Estados Unidos los agentes de inmigración pueden revisar su documentación e incluso su teléfono celular, para determinar si realmente reside en el país.

Este tipo de controles busca verificar si el residente mantiene lazos reales y permanentes con Estados Unidos, un criterio clave para preservar el estatus migratorio.

Conclusiones

La advertencia es clara: No firmes el formulario I-407 sin asesoría legal. Puede significar la pérdida definitiva de tu residencia en Estados Unidos. Infórmate, conoce tus derechos y considera la ciudadanía como una vía de protección duradera para tu estatus migratorio.

