De médico en Cuba a manicurista en México: La historia de lucha de una migrante que no pudo llegar a USA

La historia de lucha y transformación de una joven cubana se ha hecho viral en TikTok, donde la usuaria @viviginarte compartió un emotivo video en el que resume su travesía desde ser médica en Cuba hasta convertirse en manicurista en México, tras no poder alcanzar su meta de emigrar a Estados Unidos.

“Un poquito de mi historia. Juro que lloré haciendo este videíto. Agradecida siempre con Dios por todo”, escribió en la publicación, que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Lo más leído hoy:

Según relata en el audiovisual, se graduó hace cuatro años como doctora en Cuba, cumpliendo lo que describe como “un sueño”. Comenzó su residencia en ginecoobstetricia, especialidad que consideraba la mejor, pero no pudo culminarla. “Especialidad que no conseguí terminar porque si lo hacía no iba a poder salir del país”, explica con tristeza.

Ante el escenario de estancamiento y falta de oportunidades, tomó la difícil decisión de dejarlo todo atrás. “Un día tomé la decisión de buscar un futuro mejor dejando todo atrás”, cuenta. Así, su primer destino fue Brasil, donde trabajó en un salón de belleza mientras comenzaba a reconstruir su vida lejos de la isla.

Sin embargo, su objetivo final era llegar a Estados Unidos, por lo que puso rumbo a México con la esperanza de cruzar la frontera. “Pedí la cita todos los días, pero nunca llegó”, afirma, refiriéndose al sistema de solicitud de CBP One. Su plan se desmoronó cuando el gobierno estadounidense eliminó esa opción el pasado 20 de enero.

Sin alternativas para seguir adelante con su plan migratorio, decidió establecerse en México, donde hoy trabaja como manicurista hasta que pueda volver a ejercer como médico. Aunque no ha llegado a su destino soñado, no pierde la fe ni la gratitud: “Gracias México por abrirme las puertas”, repite en su mensaje.

Su testimonio refleja la difícil realidad que viven muchos profesionales cubanos, obligados a abandonar sus vocaciones en busca de libertad, seguridad y futuro fuera de su país.

Preguntas frecuentes sobre la historia de una migrante cubana y el sistema CBP One