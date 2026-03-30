Cubana en Italia revela la dura verdad de emigrar: de jefa de despacho a carnicera

Una cubana que emigró a Italia a los 23 años compartió el pasado sábado un testimonio desgarrador sobre lo que nadie le contó antes de partir: en Cuba era jefa de despacho, y en Italia terminó trabajando como carnicera durante una década.

La joven, conocida en TikTok como "La Yai" (@vivraalta), publicó un video de poco más de un minuto en el que describe la brecha entre las expectativas con las que llegó a Europa y la realidad que encontró.

Llegué a los 23 años pensando que la vida iba a mejorar, que todo iba a ser más fácil, pero no fue así", relató. "En Cuba era jefa de despacho, había estudiado para eso, tenía un camino, y aquí terminé siendo carnicera. Diez años trabajando en algo que nunca imaginé para mí misma".

Su reflexión central apunta directamente a lo que, según ella, ningún título universitario enseña: "Emigrar no es solo cambiar de países. Es tragarse el orgullo, empezar desde cero y a menudo sentir que te perdiste en el camino".

El video, dirigido especialmente a mujeres emigrantes, tiene un tono de aliento a pesar del dolor que transmite. "A todas las mujeres que llegaron con un sueño: no se rindan ahora. Aunque no estén donde quieren estar, sigan. Todo lo que están viviendo hoy las está preparando para algo más grande", dijo La Yai.

El testimonio de esta cubana refleja un fenómeno ampliamente documentado entre los profesionales de la Isla que emigran a Europa: la imposibilidad de ejercer sus carreras por la falta de homologación de títulos, las barreras idiomáticas y un mercado laboral rígido que los empuja a aceptar empleos muy por debajo de su formación.

Italia es el quinto destino mundial de emigrantes cubanos, con más de 41,000 registrados hasta 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística italiano. El 69.3% de esa comunidad son mujeres, muchas llegadas vía matrimonio con ciudadanos italianos. Las regiones de Lombardía, Lacio y Emilia Romaña concentran la mayor parte de esta diáspora.

Casos similares al de La Yai se han multiplicado en las redes sociales. Otra cubana en Italia, conocida como "La Glamurosa", vivió nueve años sin documentos antes de regularizarse. "Después de nueve años largos, tuve mis papeles y empecé a soñar", contó en septiembre de 2025. "Hoy son 15 años que vivo en este país... tengo lo mío".

En España, la ingeniera informática cubana Yasy Vidal emigró a Málaga y trabajó como camarera, defendiendo públicamente su decisión con una frase que resonó entre la diáspora: "Que sea camarera no borra mi título, ni mi historia, ni mis metas; le añade capas de fuerza, de humildad".

Desde 2023, y con mayor intensidad en los últimos meses, TikTok se ha convertido en un espacio donde cubanas emigradas comparten testimonios honestos sobre soledad, años sin papeles, trabajos por debajo de su formación y el choque entre el sueño de emigrar y la realidad cotidiana en Europa.

La Yai cerró su video con una frase que sus seguidoras tomaron como consigna: "Lo mejor aún no ha llegado".