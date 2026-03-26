“He perdido las esperanzas”: cubana estalla en redes por crisis en la isla y decepción con Trump

Una cubana identificada en TikTok como Iris (@amymodo2) publicó un video en el que expresa su desilusión con Cuba y con las expectativas generadas en torno a la política de Donald Trump hacia la isla, afirmando que ha "perdido las esperanzas" de ver algún cambio real.

El video, que acumuló 610 visualizaciones, 40 likes, 19 comentarios y 8 compartidos, resonó entre la comunidad cubana en redes sociales por la crudeza con que Iris describe el agotamiento de quienes llevan décadas esperando una transformación que no llega.

"Bueno, gente, no sé ustedes, pero yo he perdido totalmente las esperanzas de que Cuba algún día pueda cambiar", afirma la mujer al inicio del video. Su tono no es de rabia, sino de resignación profunda.

Iris apunta directamente a la duración de la espera: "Llevamos 67 años emocionados, no, que mañana, que si pasa esto verás, verás, y no se ve nada". La frase resume el sentimiento de una generación entera que ha visto pasar promesas sin resultados.

La cubana también critica la forma en que la ayuda internacional termina desviada por el régimen: "El país subsiste de lo que le dan, la gente le dona con la calidad de otros países, que al final ni siquiera llega al pueblo porque se vende en la tienda MLC".

Su diagnóstico sobre el estado actual de Cuba es contundente: "Hemos llegado al punto de la ruptura total, al colapso total. Ya hemos tocado fondo completamente". Y añade con amargura: "Si ya estamos en la Edad de Piedra, al paso que vamos, nos vamos a extinguir como los dinosaurios".

El video se publica en un momento de crisis sin precedentes para la isla. Cuba lleva tres meses sin recepciones de petróleo tras la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, que impone aranceles a cualquier país que venda combustible a la isla.

El 16 de marzo, el Sistema Electroenergético Nacional colapsó por completo, dejando al país sin electricidad durante casi 30 horas. Según reportes, los apagones en Cuba continúan tras ese colapso eléctrico total.

Las imágenes satelitales muestran una caída del 50% en las luces nocturnas del país desde febrero, evidencia visual del deterioro energético acelerado.

A la crisis energética se suma una emergencia sanitaria: 96.000 pacientes aguardan en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, cifra que podría alcanzar 160.000 a finales de año. Desde el 6 de marzo se registran protestas con cacerolazos en La Habana, Morón y otras localidades, con al menos 14 detenidos según Cubalex.

Pese a que Trump ha declarado que "Cuba va a caer" y exige un "nuevo gobierno" en la isla, la percepción de muchos cubanos es que ni las sanciones ni las promesas se traducen en libertad real, sino en más sufrimiento para la población. Trump y Rubio exigen un nuevo gobierno en Cuba en medio de una profunda crisis económica en la isla.

Iris cerró su video con una frase que condensa la esperanza que aún resiste bajo el peso del desencanto: "Espero vivir la libertad de Cuba antes de morir, espero".