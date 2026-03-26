“No le debo nada al comunismo”: cubana estalla tras ser llamada “gusana”

Una joven cubana residente en Serbia, identificada en TikTok como @ana_exposito97, publicó el pasado lunes un video de poco más de dos minutos en el que responde con dureza a quienes la insultaron por expresar su dolor ante la situación de Cuba, acumulando cientos de visualizaciones en pocos días.

El video surgió como respuesta a comentarios negativos que Ana Expósito recibió tras publicar un post previo sobre sus sentimientos hacia la isla. Entre las reacciones en su contra, la llamaron 'gusana' y 'malagradecida' por hablar mal del país que, según sus críticos, la formó.

La joven rechazó esa acusación con firmeza: "yo no tengo nada que agradecerle al comunismo porque gracias al comunismo llevo cinco años sin abrazar a mi familia, llevo cinco años sin saber si puedo volver a ver a mi abuela con vida". Sus palabras conectaron de inmediato con miles de cubanos en la diáspora que comparten una experiencia similar.

Uno de los argumentos más repetidos contra los emigrantes cubanos que critican al régimen es que su voz no cuenta por vivir fuera de la isla. Ana Expósito lo rebatió directamente: "me molesta que digan que la voz de los que están afuera no cuenta, y yo les digo que sí cuenta, porque cuando nosotros hablamos siempre hay alguien que no conoce la situación de nuestro país y se entera por nosotros".

La joven también reivindicó la valentía de quienes emigraron solos, sin idioma ni referentes culturales: "cada uno de nosotros de los que emigró fueron más fuertes y más valientes que muchos de ustedes que aún decidieron quedarse ahí adentro, fueron solos con una mochila en el hombro y dejando todo, absolutamente todo, detrás". Este tipo de testimonio resuena con el de otras voces, como la cubana que emocionó al contar su historia anticomunista desde el exterior.

Sobre la narrativa oficial del régimen, fue categórica: "el comunismo no tiene defensa, es una cosa superindefendible, y no logro entender cómo hay personas que hoy en día, viendo el sufrimiento del pueblo, puedan seguir creyendo en un bloqueo que no existe ni nunca ha existido". Una postura que comparte con figuras como Cuqui La Mora, quien también arremete contra el comunismo como la única desgracia de los cubanos.

El término 'gusano' o 'gusana' tiene raíces en la Revolución cubana de los años 60, cuando el régimen lo utilizó para estigmatizar a quienes abandonaban el país. El insulto persiste hoy en redes sociales entre simpatizantes del régimen. En enero de este año, la presentadora de televisión estatal Yanet Pérez lo usó contra usuarios que cuestionaban la distribución de arroz.

El testimonio de Ana Expósito se enmarca en el mayor éxodo cubano de la historia reciente, iniciado en 2022 y sostenido por apagones de hasta 20 horas diarias, escasez severa de alimentos y represión política. En los primeros meses de 2026, la Organización Internacional para las Migraciones registró cerca de 1.500 llegadas de cubanos en rutas regionales, mientras más de medio millón de los que llegaron a Estados Unidos entre 2019 y 2023 enfrentan un limbo legal.

Ana Expósito cerró su video con una advertencia directa a quienes aún defienden el comunismo: "que se recuerden lo que está sucediendo y que recuerden la cara de cada uno de esos que están luchando hoy por una Cuba libre, para el día de mañana cuando nuestra isla sea libre, ustedes no tienen absolutamente el derecho de vivir en una Cuba libre". Una posición que también han expresado otras emigrantes, como la cubana que explica si volvería a Cuba cuando sea libre.