Cubano polemiza tras afirmar que "desde el minuto que usted acepta otra nacionalidad, renunció a sus raíces”

Un creador de contenido en redes sociales ha desatado una intensa polémica tras asegurar que los cubanos que emigran y aceptan otra nacionalidad renuncian automáticamente a sus raíces y dejan de ser cubanos.

El youtuber cubano Deni, conocido por su blog personal Reflexiones de Deni, difundió a través de un video, lo que considera son las condiciones que llevan a un cubano a querer dejar de serlo.

"Desde el minuto en que usted decide irse y hacer vida en otro país, ya renunció a sus raíces. Desde que acepta otra nacionalidad, otro pasaporte, y se siente bien viajando con él, sus hijos siendo llamados americanos, noruegos o suizos, usted ya no es cubano", afirmó el creador de contenidos en su mensaje.

Deni también aseguró que para la mayoría de los cubanos en el exilio, uno de los días más importantes de su vida es cuando adquieren la ciudadanía de su país de residencia, especialmente aquellos que viven en Miami.

Según él, muchos prefieren viajar con su nuevo pasaporte y dejan el cubano guardado, utilizándolo solo cuando es obligatorio para ingresar a la isla.

"El 99% de los cubanos que viven fuera quisiera viajar a Cuba con su pasaporte extranjero porque se sienten más protegidos", afirmó en su declaración.

Sus palabras han dividido opiniones. Mientras algunos apoyan su postura y sostienen que la nacionalidad no es solo un documento sino un sentido de pertenencia que se diluye con la emigración, otros consideran que la identidad cubana va más allá de un pasaporte y no se pierde por obtener otra ciudadanía.

Entre los comentarios más destacados en la publicación, algunos usuarios compartieron sus experiencias y opiniones.

Uno de ellos expresó su determinación de no regresar a la isla hasta que sea libre: "A mí me hicieron renunciar cuando me fui. No vuelvo más hasta que Cuba sea libre. Y doy gracias a este país por abrirme las puertas. God bless America."

También hubo quienes destacaron su orgullo por su origen sin importar la distancia: "Cuba no es el gobierno, Cuba es de los cubanos, no de una dictadura. Ellos jamás me van a quitar el orgullo de ser cubano."

Algunos señalaron que la emigración no es una elección, sino una necesidad: "Usted nunca renunció, se vio obligado a salir por la situación que vive en Cuba. Ah, y te digo, el 100% de esos cubanos, si pudieran regresar a una Cuba libre, lo harían."

Mientras tanto, otros recalcaron la dureza de la realidad cubana: "Cualquiera que pase por lo que pasa el cubano sería feliz en otro país."

Incluso personas de otras nacionalidades defendieron la idea de que la identidad cubana va más allá del gobierno o la situación política: "Serás el único cubano que no ama su cultura y sus raíces. Es verdad que no aman la dictadura, pero ese es tu país, el que te tocó."

Este debate se suma a una conversación más amplia sobre la diáspora cubana y la relación de los emigrados con su país de origen. Mientras tanto, el video sigue generando interacciones y consolidando posturas entre quienes se sienten identificados con sus palabras y quienes lo critican fuertemente.

La legislación cubana

En junio de 2024, el gobierno cubano presentó un proyecto de Ley de Ciudadanía que establece los procedimientos para la renuncia y pérdida de la ciudadanía cubana.

Según esta ley, aprobada en el mes de julio, la renuncia solo es aceptada si se realiza desde el exterior y el solicitante posee otra nacionalidad, con el fin de evitar casos de apatridia. Además, se requieren condiciones como ser mayor de 18 años, no tener deudas con el Estado cubano, ni estar cumpliendo una sentencia penal o ser perseguido por un delito.

La ley también introduce el concepto de "Ciudadanía Efectiva", que obliga a los ciudadanos cubanos a utilizar su ciudadanía cubana para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, así como para identificarse en todos los actos jurídicos y políticos realizados en Cuba. Esto significa que, aunque se adquiera otra nacionalidad, la cubana no se pierde automáticamente y debe prevalecer dentro del país.

Es importante destacar que, aunque la Constitución de 2019 reconoce la posibilidad de renunciar a la ciudadanía cubana, la falta de una Ley de Ciudadanía específica ha impedido ejercer este derecho de forma inmediata. El proyecto de Ley de Migración menciona esta posibilidad, pero se requiere una legislación detallada que establezca claramente los procedimientos y autoridades competentes para la renuncia de la ciudadanía cubana.

Estas regulaciones han generado debates sobre la identidad y los derechos de los cubanos que residen en el extranjero y adquieren otra nacionalidad. Mientras algunos consideran que aceptar otra ciudadanía implica una renuncia a las raíces cubanas, otros argumentan que la identidad nacional va más allá de la documentación legal y que es posible mantener un vínculo cultural y emocional con Cuba independientemente del estatus legal.