Influencer cubana en Miami estalla por atención médica a su hijo en la isla: "Sin palabras"

La actriz e influencer cubana Eileen Morales, conocida como La Cubana de TikTok y residente en Miami, publicó un video en sus redes sociales donde denuncia la situación que enfrenta su familia en Cuba a causa del deterioro del sistema de salud.

“La situación en Cuba cada vez está más grave, cada vez está más crítica, cada vez está más patética, pero no vengo a hacerles video típico de que Cuba está en dictadura, que es víctima del comunismo hace no sé cuántos mil años porque eso lo sabemos, okay, estamos claro en eso”, comenzó diciendo Morales. Luego explicó: “Hoy vengo a hablarles algo de más allá, vengo a hablar más profundo sobre lo que es el cubano, cómo se ha perdido los valores, cómo se ha perdido la esencia, la calidad de ser humano, de eso vengo a hablarles hoy”.

Lo más leído hoy:

Morales detalló que su madre y su hijo están enfermos en Cuba. “Porque como ustedes saben yo tengo a mi mamá y a mi hijo en Cuba, mi hijo enfermo, mi mamá también, ¿enfermos por qué? porque necesitan prescripciones médicas, porque necesitan medicamento, okay, tienen una condición cada uno de ellos, donde yo a la distancia puedo ayudar y apoyar, y hacer que sus vidas y su calidad de vida sea mucho mejor, estoy feliz y orgullosa, y pronto los tendré conmigo”.

La influencer expuso su frustración por la atención médica recibida por su hijo. “¿Cómo es posible que mi hijo tenga una condición médica donde en urgencias se le dé un medicamento hasta que pueda verlo una doctora certificada, que no sea ya por urgente sino que le haga un estudio y le den el turno un mes después? Al mes después que vaya mi mamá a llevar a mi hijo a esa consulta médica, la doctora no está, está en una reunión, y se pase para un segundo mes, donde el segundo mes siguen bajo esos mismos medicamentos que no hay un estudio ni un nada, simplemente fueron por urgencia, que no existen el medicamento, yo tengo que mandar dólares para comprar el medicamento, y que esa segunda puesta, tú sabes, esa cita segunda, no vino tampoco la doctora porque está en una reunión”.

“Alguien que me explique qué está pasando. Sabemos, sabemos lo que es ser víctima de dictadura, sabemos, pero ¿un médico? No seas médico. ¡Deleguen!”, reclamó Morales. “Ya que no haya medicina en Cuba, porque no puedo creer cómo una persona que... son niños que dependen de ti, de su salud, y tú estás en una reunión ¡dos veces! A ver si están conmigo. No somos médicos, Cuba no tiene médico, pero existe esa cierta esperanza, porque, cojones, no pueden salir de Cuba, no pueden hacer nada, es decir, por lo menos voy a resolver con mi paquete de aceite, de café, mi botella de aceite, mi regalito, y ni así, porque no existe una ética de ese médico que pueda”.

Morales concluyó visiblemente afectada: “¡Cojones! tienes una lista de niños que te necesitan ¿y estás en una reunión dos meses seguidos?, oye, terrible, terrible, sin palabras”.

El video generó una avalancha de comentarios en TikTok, donde muchos usuarios expresaron apoyo y compartieron experiencias similares. Un usuario escribió: “¿Y por qué no sale tu hijo y tu mamá de Cuba hermosa? Tú no puedes por la situación de no tener papeles en EEUU , pero por qué no salen ellos? si los ayudas bella eso no puedes?”, mientras que otro respondió: “¿Cómo van a salir? no escuchas que tienen condición, la señora debe sufrir de azúcar o tensión y el hijo debe ser especial... es difícil”.

Entre los testimonios destaca el de una usuaria que escribió: “Mi Suegro antier le dio un Infarto cerebral y lleva en urgencia cinco días en la Covadonga y no le pueden hacer un Tac porque está rota y no hay ambulancia para trasladarlo al Fajardo. Final de la historia”. Otra comentó: “Mi mamá ya lleva más de 2 años en una lista de espera para una operación de la vista porque ya está ciega de un ojo y perdiendo la vista del otro y todavía nada. Cuba Dueleeeeeee”.

“No hay médicos en Cuba, la mayoría se vinieron a Venezuela ahí están trabajando para el gobierno en los CDI”, afirmó otro seguidor. Alguien más opinó que “la doctora se fue del país y no han querido decirlo”. Otro comentario fue más directo: “En Cuba la medicina no se puede privatizar porque los comunistas no lo permiten y lamentablemente dependen del servicio público sí o sí, aunque tengas plata no te sirve de mucho en eso”.

También hubo quienes cuestionaron a Morales por exponer la situación públicamente. “No deberías comentar tanto no vaya ser que el gobierno la agarre con tu familia…”, advirtió una usuaria. Sin embargo, otro mensaje contrarrestó: “Dios te bendiga hija sigue ayudando a tu familia hasta que logre que estén contigo mi bella, saludos desde Venezuela”.

El testimonio de Morales pone nuevamente sobre la mesa las profundas fallas del sistema de salud en Cuba, que en el discurso oficial se presenta como un logro revolucionario, pero que enfrenta una realidad marcada por la falta de medicamentos, la escasez de médicos, la emigración del personal de salud y un deterioro generalizado en las condiciones de atención.

Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para visibilizar estas denuncias, que muchas veces son ignoradas o silenciadas por los canales oficiales. La historia contada por Eileen Morales es una de muchas que ilustran la desesperanza de miles de familias cubanas.

Preguntas frecuentes sobre la situación de la salud en Cuba y la experiencia de Eileen Morales