“Insensibilidad e irrespeto” con los pacientes de hemodiálisis, denuncia escritor de Granma

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El escritor Alexander Aguilar López, paciente de hemodiálisis en la provincia de Granma, denunció las condiciones críticas en las que debe afrontar su tratamiento, dada la falta de transporte estatal para trasladarse y el riesgo que implicaría quedarse ingresado en el hospital.
Residente en Guisa, Aguilar López describió en un post publicado en Facebook la dura circunstancia de tener que viajar tres veces por semana, por sus propios medios, al hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, con el alto peligro que esto implica, sobre todo por las complicaciones que pueden tener los enfermos una vez que salen del procedimiento.
“Los pacientes que no son de Bayamo deben vivir en el hospital [...], lo cual ya es limitar de manera considerable la salud y la vida parcialmente normal que podría llevar cualquiera con condiciones estables en este tratamiento, en tanto estará sometido a mala alimentación, riesgo biológico, desatención de sus propiedades…”, se dolió el reconocido poeta.
En su caso, precisó, ya ni siquiera cuenta con el transporte de ida el lunes y de regreso el viernes que solía garantizar el Estado a los necesitados de este proceder, y debe asumir los tres traslados en ambas direcciones por su cuenta y riesgo, literalmente.
“No puedo pensar en otra cosa que deterioro moral, insensibilidad e irrespeto”, dijo. Y añadió que es imposible “culpar al bloqueo ni a Trump, porque los carros de los dirigentes siguen circulando, porque el Estado cubano le vende combustible a los extranjeros”.
El dos veces Premio Nacional Cucalambé, de décima, enfatizó que “no es el gobierno de Estados Unidos el que decide desamparar [a] un paciente con necesidad de tratamiento de hemodiálisis”. A su juicio, bajo la situación actual, “mañana cualquiera puede estar muriendo, no necesariamente por un misil de última generación. Hay misiles mucho más antiguos con la misma capacidad de matar”.
En su testimonio también ironizó acerca deb la cobertura mediática oficial en torno al tema, cuando se publica algún reportaje que “conmueve” sobre la hemodiálisis en otras provincias; pues “en Granma parece que todo es distinto”.
La denuncia despertó múltiples reacciones de apoyo y preocupación en la red social, donde usuarios calificaron la situación de “terrible” y “vergonzosa”, señalaron la insensibilidad del sistema y alertaron sobre el impacto que esta crisis tiene en pacientes vulnerables.
Algunos comentarios añadieron detalles sobre el costo del transporte, que puede alcanzar los 500 pesos por viaje, para cubrir la distancia de unos 20 kilómetros entre Guisa y Bayamo, lo cual agrava aún más el panorama de quienes dependen de este tratamiento para sobrevivir.
El caso se produce en un contexto de creciente deterioro del sistema sanitario cubano, que ha sido calificado como “profundamente preocupante” por la Organización Mundial de la Salud, mientras el Gobierno mantiene un discurso centrado en avances tecnológicos de las instituciones de salud y atribuye las dificultades a factores externos, en contraste con denuncias recurrentes sobre carencias estructurales y fallos en la atención médica en la Isla.
Dependientes de donativos de medicamentos o de comprarlos a precios astronómicos en la bolsa negra; en espera por cirugías o procedimientos durante largos periodos; padeciendo condiciones de insalubridad alarmantes en los hospitales, entre otras muchas penurias, los habitantes del país claman, cada vez más, por un cambio del orden de cosas, que al menos devuelva la mínima dignidad a la salud pública.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de hemodiálisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las principales denuncias sobre el tratamiento de hemodiálisis en Granma, Cuba?
El escritor Alexander Aguilar López denuncia la falta de transporte estatal para pacientes de hemodiálisis, lo que obliga a los pacientes a trasladarse por sus propios medios, con altos costos y riesgos. Además, critica la mala alimentación y la desatención que sufren al quedarse ingresados en el hospital. Estas condiciones son calificadas como un "deterioro moral, insensibilidad e irrespeto" hacia los pacientes.
¿Cómo afecta la crisis de combustible a los pacientes de hemodiálisis en Cuba?
La escasez de combustible ha paralizado el transporte sanitario en Cuba, obligando a los pacientes de hemodiálisis a buscar medios propios para trasladarse a los hospitales, lo que incrementa los costos y riesgos para su salud. Este problema pone en peligro la vida de miles de personas con insuficiencia renal crónica.
¿Qué se ha dicho sobre la falta de insumos médicos para la hemodiálisis en Cuba?
Diversas denuncias indican que en Cuba hay una grave falta de insumos médicos para la hemodiálisis, como bicarbonato y dializadores, lo que provoca interrupciones en el tratamiento. Esto agrava la situación de los pacientes que dependen de este procedimiento para sobrevivir, y muchos se ven obligados a comprar insumos en el mercado negro a precios elevados.
¿Qué impacto tiene la crisis del sistema de salud cubano en la atención médica general?
El deterioro del sistema de salud cubano se manifiesta en la falta de medicamentos, insumos básicos, y fallos en la infraestructura hospitalaria. Esto resulta en una atención médica deficiente, con pacientes enfrentando largas esperas para cirugías y tratamientos, además de condiciones de insalubridad en los hospitales. La situación ha sido calificada como "profundamente preocupante" por la Organización Mundial de la Salud.
¿Cómo responden las autoridades cubanas a las denuncias sobre la crisis sanitaria?
Las autoridades cubanas suelen culpar al embargo estadounidense por la crisis sanitaria, aunque hay múltiples denuncias sobre negligencias internas y falta de gestión adecuada. El gobierno mantiene un discurso que minimiza o niega el colapso del sistema de salud, mientras los ciudadanos exigen transparencia y soluciones efectivas.
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