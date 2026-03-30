“Insensibilidad e irrespeto” con los pacientes de hemodiálisis, denuncia escritor de Granma

Vídeos relacionados:

El escritor Alexander Aguilar López, paciente de hemodiálisis en la provincia de Granma, denunció las condiciones críticas en las que debe afrontar su tratamiento, dada la falta de transporte estatal para trasladarse y el riesgo que implicaría quedarse ingresado en el hospital.

Residente en Guisa, Aguilar López describió en un post publicado en Facebook la dura circunstancia de tener que viajar tres veces por semana, por sus propios medios, al hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, con el alto peligro que esto implica, sobre todo por las complicaciones que pueden tener los enfermos una vez que salen del procedimiento.

Captura de Facebook/Alexander Aguilar López

“Los pacientes que no son de Bayamo deben vivir en el hospital [...], lo cual ya es limitar de manera considerable la salud y la vida parcialmente normal que podría llevar cualquiera con condiciones estables en este tratamiento, en tanto estará sometido a mala alimentación, riesgo biológico, desatención de sus propiedades…”, se dolió el reconocido poeta.

En su caso, precisó, ya ni siquiera cuenta con el transporte de ida el lunes y de regreso el viernes que solía garantizar el Estado a los necesitados de este proceder, y debe asumir los tres traslados en ambas direcciones por su cuenta y riesgo, literalmente.

“No puedo pensar en otra cosa que deterioro moral, insensibilidad e irrespeto”, dijo. Y añadió que es imposible “culpar al bloqueo ni a Trump, porque los carros de los dirigentes siguen circulando, porque el Estado cubano le vende combustible a los extranjeros”.

El dos veces Premio Nacional Cucalambé, de décima, enfatizó que “no es el gobierno de Estados Unidos el que decide desamparar [a] un paciente con necesidad de tratamiento de hemodiálisis”. A su juicio, bajo la situación actual, “mañana cualquiera puede estar muriendo, no necesariamente por un misil de última generación. Hay misiles mucho más antiguos con la misma capacidad de matar”.

En su testimonio también ironizó acerca deb la cobertura mediática oficial en torno al tema, cuando se publica algún reportaje que “conmueve” sobre la hemodiálisis en otras provincias; pues “en Granma parece que todo es distinto”.

La denuncia despertó múltiples reacciones de apoyo y preocupación en la red social, donde usuarios calificaron la situación de “terrible” y “vergonzosa”, señalaron la insensibilidad del sistema y alertaron sobre el impacto que esta crisis tiene en pacientes vulnerables.

Algunos comentarios añadieron detalles sobre el costo del transporte, que puede alcanzar los 500 pesos por viaje, para cubrir la distancia de unos 20 kilómetros entre Guisa y Bayamo, lo cual agrava aún más el panorama de quienes dependen de este tratamiento para sobrevivir.

El caso se produce en un contexto de creciente deterioro del sistema sanitario cubano, que ha sido calificado como “profundamente preocupante” por la Organización Mundial de la Salud, mientras el Gobierno mantiene un discurso centrado en avances tecnológicos de las instituciones de salud y atribuye las dificultades a factores externos, en contraste con denuncias recurrentes sobre carencias estructurales y fallos en la atención médica en la Isla.

Dependientes de donativos de medicamentos o de comprarlos a precios astronómicos en la bolsa negra; en espera por cirugías o procedimientos durante largos periodos; padeciendo condiciones de insalubridad alarmantes en los hospitales, entre otras muchas penurias, los habitantes del país claman, cada vez más, por un cambio del orden de cosas, que al menos devuelva la mínima dignidad a la salud pública.