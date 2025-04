"Muchas veces advertimos que esta administración a usted no lo quería": Cubano en EE.UU. reacciona a notificación a beneficiarios del parole humanitario

"Señores, y llegó el día", así comienza el contundente mensaje del creador cubano Alfredo Betancourt, quien reaccionó en TikTok a las recientes notificaciones enviadas por el gobierno de Estados Unidos a los beneficiarios del parole humanitario, advirtiéndoles que deben abandonar el país.

“530 000 personas están recibiendo hoy la notificación de que su licencia de conducción, su permiso de trabajo y su estatus en este país han sido revocados”, lamentó en su video publicado desde su cuenta @alfredobetancour7. “No les puedo negar que esto me tiene super mal, porque tengo amistades que están pasando ahora mismo por esto y no se lo merecen”, agregó con visible pesar.

El influencer aseguró que durante meses alertó a su comunidad sobre las posibles consecuencias de las políticas migratorias de la actual administración republicana: “Se hizo lo posible y lo imposible para que muchos entendieran, para no llegar a esto”. Y responsabilizó directamente a quienes, según él, votaron por quienes hoy les revocan los derechos: “Su ciudadano, cada voto que dio por esta administración, firmó su orden de deportación”.

Reacciones divididas en redes sociales

El video, que rápidamente acumuló cientos de comentarios, generó un intenso debate entre cubanos dentro y fuera de Estados Unidos. “Trump se los dijo y estaban avisados”, comentó uno de los usuarios. Otro escribió: “Biden prometió volver a la era Obama respecto a Cuba y fue Donald Trump 2da parte. Ahí están los resultados”.

También hubo críticas desde la otra orilla: “La ignorancia mata a mundo entero, me quedo con los demócratas digan lo que digan. Llegué en el 94 y por lo menos te dejan entrar y poco a poco haces tus documentos”, opinó otro internauta.

Muchos comentarios apelaban al dolor, la frustración o la resignación: “Estoy igual, con dos niños. La desesperación empieza a llegar”, escribió una madre. Otro usuario expresó: “No te preocupes, así es la vida. Yo soy I220A y llevo tres años esperando un milagro”.

Revocación oficial del parole

El 25 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la revocación oficial del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. A partir del 24 de abril de 2025, todos los permisos activos serán considerados finalizados.

Los afectados han comenzado a recibir notificaciones oficiales exigiendo la salida voluntaria del país si no cuentan con una base legal para permanecer. En paralelo, se suspendieron procesos de residencia para solicitantes de asilo y refugiados, y se revocaron permisos de trabajo emitidos bajo el amparo del parole.

Un estimado de 26,000 cubanos quedaría sin estatus legal por no haber cumplido aún el requisito de un año y un día para optar por la Ley de Ajuste Cubano.

La preocupación se ha generalizado: “No es justo”: así reaccionaron cubanos en redes tras conocer la noticia, mientras que testimonios como el del presentador Diony Osniel López en Miami reflejan la angustia real de quienes podrían ser deportados en cuestión de semanas. “No he hecho otra cosa que trabajar”, declaró Diony tras recibir la orden de salida.

¿Todavía hay esperanza?

Según expertos, los cubanos que logren cumplir el año y un día de presencia física en EE.UU. podrían aún acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, incluso si su parole ya fue revocado. La abogada Rosaly Chaviano explicó que el documento sigue siendo válido para propósitos de ajuste de estatus, siempre que no hayan cometido violaciones migratorias.

No obstante, el margen es estrecho y la incertidumbre, creciente. "El tiempo se les está acabando", advirtió Betancourt. Su mensaje se ha vuelto eco de miles que hoy enfrentan el temor de la deportación, la frustración legal y la impotencia política.

Preguntas Frecuentes sobre la Revocación del Parole Humanitario para Cubanos en EE.UU.