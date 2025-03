“¿Ya nadie quiere volver al barrio?”: Otaola ironiza tras anuncio de revocación del parole humanitario

Alexander Otaola Foto © Facebook / Alexander Otaola

El presentador cubano Alexander Otaola reaccionó este domingo con tono irónico al anuncio de que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a notificar la revocación del estatus legal a beneficiarios del parole humanitario, entre ellos ciudadanos cubanos.

“De momento se dejaron de ver videos de reencuentros y nostalgias. ¿Ya nadie quiere volver a caminar las calles de su barrio?”, escribió en Facebook aludiendo a la desaparición del entusiasmo expresado por muchos emigrantes cubanos al llegar a EE. UU. bajo el parole porque ahora deberán regresar a la isla.

“¿No que la familia estaba primero? ¿Qué ha pasado?”, continuó, reforzando su crítica hacia quienes —según él— mostraron nostalgia salir de Cuba, pero ahora actúan de forma contradictoria con lo que decían sentir.

La polémica publicación realizada por el presentador provocó diversas reacciones. Sheyla Sotolongo expresó: “Qué cínico tú eres. Siento la misma repulsión que me transmite Díaz-Canel. Mis hijitos lloran porque su papi no pudo venir a verlos. Sí, ese mismo que tuvo que separarse de ellos buscando nuevas oportunidades y una mejor economía para su familia, y para sacarnos de la dictadura. Oti, tú eres otro dictador más.”

Por su parte, Leonor De Las Casas comentó: “¿Pero no saben interpretar? Le tienen tanto odio a Alexander Otaola que todos se van por la tangente. Él no está hablando de los cubanos que van o dejan de ir, se refiere a la propaganda de las agencias y demás. Lo que más me llama la atención es cómo comentan cubanos que viven en Cuba. ¡Qué falta de cacumen tienen, por Dios!”.

“Que usted no tenga familia en Cuba no significa que los demás no tengan el derecho de visitar a su gente. No todos van a gastarse el dinero en hoteles y demás. ¿Dónde está la libertad que tanto se presume en este país? ¿Ahora hay que hacer lo que les dé la gana a los demás? No me parece que esa sea la libertad que queremos todos”, apuntó Humberto Carlos Torres Hornia.

Lázaro Carlos Cuesta Rodríguez comentó: “Lo que pasa es lo siguiente: una persona como usted, sin sentimientos, sin familia y sin sentido de pertenencia, obviamente piensa así. Cuando sepa lo que es tener una familia, una madre, un padre o un hijo, va a entender el significado de esos videos. Aliméntese de amor, cariño y, sobre todo, tómese un antídoto contra el veneno que tiene en su corazón”.

El presentador Alexander Otaola ha mantenido una postura activa y polémica respecto al tema migratorio cubano en Estados Unidos. En enero pasado, envió un mensaje tranquilizador a los cubanos con documentos migratorios I-220A e I-220B, asegurando que quienes se comporten correctamente y estén en proceso de legalización no serán deportados.

En su opinión, solo deberían preocuparse aquellos con antecedentes penales o vinculaciones con el régimen cubano. “A usted no lo van a deportar”, afirmó, si cumple con las leyes, trabaja y mantiene su estatus al día.

En febrero, durante su programa “Hola Ota-Ola”, el influencer advirtió sobre una revisión masiva de entre 42,000 y 47,000 casos de asilo político solicitados por cubanos en los últimos años.

Según aseguró, las autoridades estadounidenses estarían analizando estos expedientes por posibles fraudes, enfocándose en quienes han regresado a Cuba tras obtener estatus de asilado. En tono severo, Otaola subrayó que quienes hayan manipulado el sistema migratorio no deberían quejarse si enfrentan consecuencias legales.

Recientemente, Otaola respaldó públicamente al congresista Carlos Giménez por solicitar la deportación de un centenar de cubanos con vínculos con el régimen, muchos de ellos beneficiarios del parole humanitario.

En su intervención, el presentador elogió el informe presentado ante el Departamento de Seguridad Nacional y celebró el inicio de una ofensiva contra lo que él describe como infiltración de represores cubanos. Su apoyo marcó un giro en su relación con el político, a quien días antes había criticado por su supuesta pasividad.

