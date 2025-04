Trump amenaza con deportaciones masivas y cubana responde desde la isla: “Ahora sí no alcanzará el arroz”

Las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump sobre posibles deportaciones masivas han generado todo tipo de reacciones, pero una en particular ha captado la atención en redes sociales.

La tiktoker cubana "AZÚCAR DE CUBA", conocida por su estilo humorístico, ironizó sobre el impacto que tendría el regreso de miles de cubanos a la isla.

"¿Dónde se van a meter los cubanos que regresan si ya se han ido más de 500 mil?", cuestionó en uno de sus videos.

Con su característico tono sarcástico, añadió: "Si ahora me dieron las dos libras de arroz de noviembre, si ustedes vienen, me van a dar las que me deben de 2025 en 2030. Y el pan, que ya parece de bocadito de cumpleaños, va a parecer una tortica de Morón".

A modo de consejo, recomendó a los posibles deportados que "guarden su saco de arroz", ante la posible crisis alimentaria que implicaría el regreso de tantos emigrados.

Sin embargo, el video terminó con una broma que hizo reír a muchos cubanos en la plataforma: "Lo peor de volver no es el arroz, ni el pan…", dijo, pero "ay! pobrecitos, lo peor es que van a tener que hacer la cola de Oficoda".

El comentario hace referencia a la Oficina de Control de la Distribución de Alimentos en Cuba, donde los ciudadanos deben inscribirse para recibir los productos de la libreta de abastecimiento.

La frase ha resonado entre cubanos dentro y fuera de la isla, generando cientos de comentarios y reacciones sobre la crisis económica y la precariedad del sistema de racionamiento en Cuba.

Mientras tanto, la tiktoker sigue haciendo reir a través de su canal, donde tiene una sección titulada "Trump y sus absurdos".

La política migratoria del nuevo presidente sigue generando incertidumbre entre la comunidad cubana en EE.UU., especialmente para quienes aún no han regularizado su estatus migratorio.

