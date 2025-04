Tapachula en alerta por aumento de secuestros: Cubanos extreman precauciones

Vídeos relacionados:

La ciudad de Tapachula, Chiapas, enfrenta una creciente ola de inseguridad con el aumento de secuestros, robos y extorsiones, lo que ha llevado a los inmigrantes cubanos varados en esa zona a extremar precauciones y limitar sus actividades cotidianas.

La prensa local confirmó que las extorsiones y secuestros contra inmigrantes que esperan en Tapachula por sus permisos de viaje para cruzar México han crecido.

Al menos seis cubanos fueron secuestrados en diciembre y varios se encuentran en paradero desconocido desde hace semanas.

La desaparición de esos seis cubanos en diciembre pasado, sin que hasta la fecha se tenga información sobre su paradero, ha generado un clima de temor entre los migrantes.

Muchos isleños han optado por salir solo para lo indispensable, evitando lugares de entretenimiento como bares o discotecas.

Raúl, un migrante cubano, explicó que solo sale a trabajar o comprar alimentos, procurando regresar lo más rápido posible a su hogar. “No quiero arriesgarme a que pase lo que ha ocurrido con otros cubanos”, expresó en declaraciones al local Diario del Sur.

Javier, otro migrante, ha cambiado sus hábitos por miedo a la violencia. “Cuando veníamos en la travesía, nos hablaron de los peligros en México, y uno de ellos es el secuestro. Mejor no salimos de rumba”, comentó.

Por su parte, María, una migrante cubana, señaló que la situación la ha obligado a modificar su rutina, limitándose a ir al supermercado y regresar directamente a casa. “He visto muchas cosas en redes sociales. Me da miedo, pero gracias a Dios a mí no me ha pasado nada, por eso evito estar en la calle”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre los seis cubanos desaparecidos, generando más incertidumbre en la comunidad migrante.

Pero la alarmante situación no se limita a la zona donde esperan los inmigrantes, sino también a las áreas rurales de Chiapas.

Al menos seis comunidades cafetaleras de la zona alta de Tapachula han decidido organizarse y reactivar la Policía Auxiliar Rural para protegerse.

Wilmar Alonso López González, presidente del poblado de San José de Japa, denunció que la inseguridad ha alcanzado niveles críticos en localidades como La Patria, Cantón Chicharra, Ejido San Antonio, Ejido 26 de Octubre y San José de Nejapa.

"El gobierno nos ha abandonado", subrayó.

