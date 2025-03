Un video publicado por la cubana @gleydis_garcia23 en TikTok está cerca de alcanzar el millón de reproducciones, desatando un aluvión de reacciones en la plataforma, luego de que respondiera con un poderoso mensaje a quienes le preguntaron: “¿Cuándo te regresas a Cuba?”.

“Hace unos días subí un video sobre comidas mexicanas que sé hacer y que me gustan, y me llegaron varios comentarios como este. No me molesta, pero sí es demasiado triste, porque nosotros no le hacemos daño a nadie aquí para que me digan eso”, expresó.

Gleydis explicó que muchos cubanos no emigran por gusto, sino por necesidad, ante una realidad en la que no hay alimentos, medicinas, ni futuro. “En Cuba hay dos o tres supermercados, y no tienen la mitad de lo que hay aquí. A veces, ni siquiera hay agua en los estantes”, denunció. “El salario mínimo en Cuba es de 10 dólares al mes, y eso no alcanza ni para una caja de pollo”, agregó con tono firme pero respetuoso.

Su testimonio también abordó la precariedad del sistema de salud en la Isla. “¿Saben cuántas personas se mueren porque en los hospitales no hay nada?”, preguntó. “La gente se pasa días sin comer, hay niños pidiendo en las calles, algo que antes no se veía en Cuba”.

Entre las miles de reacciones que recibió, muchas fueron de apoyo y solidaridad por parte de usuarios mexicanos. Comentarios como “Mi México es tu México”, “Eres bienvenida, no hagas caso”, o “No escuches a los que te odian” se repitieron en distintas formas.

“Hola, a nombre de México te ofrezco mil disculpas por estos comentarios. Dios te bendiga”, escribió otro usuario, cuyo comentario obtuvo casi mil “me gusta”. Otro internauta le dijo: “Tú ya eres mexicana. Gracias por querer a nuestro México”.

No obstante, también hubo mensajes críticos, como el de un usuario que escribió: “Los cubanos han ganado mala reputación por llegar a Estados Unidos y volverse tan creídos. Ahora que se les volteó la moneda, la gente no va a desaprovechar echárselos en cara”.

A pesar de ello, la joven cubana ha preferido enfocarse en los mensajes positivos y reiteró su gratitud: “Agradezco a todas las personas que tienen consideración con nosotros. Siempre vamos a agradecer el apoyo que nos dan”, dijo.

Incluso aprovechó para invitar a quienes tengan la oportunidad de visitar Cuba a que lleven ayuda: “Allá hace falta de todo: pasta de dientes, desodorante, una sopita... Lo que sea es bien recibido”.

El video se ha convertido en un ejemplo del impacto que pueden tener las redes sociales cuando se usan para dar voz a quienes luchan por una vida mejor lejos de su tierra natal.

