La usuaria cubana de TikTok @yoxypenanegreira, residente en Kentucky, Estados Unidos, ha conmovido a miles de personas al compartir un video donde enseña con orgullo su casa en Cuba, ubicada en la ciudad de Holguín. "Mi casa en Cuba se las muestro en este video", comienza diciendo mientras recorre cada rincón de la vivienda que, según afirma, ha construido "con trabajo y sacrificio".

En las imágenes, Yoxy muestra una residencia amplia, decorada con detalles modernos y un toque muy personal. La cocina, equipada con electrodomésticos variados, parece ser su espacio favorito: “A mí me fascina, con una mesa donde cabemos toda la familia”. También enseña el comedor, varias salas, un baño impecable, la habitación con su clóset y el garaje donde guarda su vehículo: un Audi que asegura "amo y adoro".

“Lo que más me gusta es la cocina... Me ha costado trabajo y sacrificio, pero está terminada para disfrutar y no pasar trabajo”, expresa con evidente emoción. Entre los detalles más curiosos, comenta que algunas sillas las guarda dentro de la casa cuando se va para evitar robos, reflejando una preocupación común en la isla.

La publicación, que se hizo viral, ha recibido decenas de mensajes de apoyo, admiración y cariño. "Bella tu casa, disfrútala con salud", "Muy buena idea todo de concreto, lo mejor para toda la vida", "Tremenda casa y hasta tienes carro, que eso en Cuba es un lujo", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Además, no faltaron quienes bromearon o hicieron preguntas prácticas sobre los viajes a Cuba, como si se puede llevar “quesos y jamón en el maletín de arriba” o cómo fue su experiencia en el aeropuerto de Holguín. A todo respondió con amabilidad y detalles, reafirmando su cercanía con sus seguidores.

Yoxy Peña no solo ha logrado levantar una vivienda confortable y moderna en su tierra natal, sino también conectar con miles de personas.

