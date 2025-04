Joven cubana con I-220A gana caso de asilo en Estados Unidos y comparte su historia

Una cubana que se identifica en su cuenta de TikTok como Mely celebró recientemente haber ganado su caso de asilo en Estados Unidos, a pesar de haber ingresado al país bajo un estatus I-220A.

La noticia la compartió en un emotivo video grabado desde un auto en compañía de su madre, visiblemente emocionadas por la decisión favorable.

"Estoy demasiado feliz, soy I-220A y acabo de ganar mi caso de asilo. Ya mi mamá lloró, ya yo lloré por aquí también, las dos lloramos, estamos superfelices", expresó Mely en el video, que ha recibido miles de reacciones.

La joven también ofreció consejos a quienes se encuentran en procesos similares y enfrentan incertidumbre debido a su estatus migratorio.

"Me comieron a preguntas; no escuchen noticias, no vean las noticias. Si hacen las cosas bien, si tienen todo bien, si hicieron las cosas como deben ser desde el día uno, estoy segura de que no deben tener problemas", precisó.

Mely, quien reside en Las Vegas y es madre de una niña pequeña, destacó la importancia de haber preparado adecuadamente su caso y de haber cumplido con todos los requisitos desde el inicio de su proceso migratorio.

Su historia se suma a la de otros migrantes cubanos que, pese a enfrentar obstáculos legales, logran obtener protección en territorio estadounidense.

El estatus I-220A, bajo el cual ingresó Mely a Estados Unidos, es un tipo de libertad condicional otorgada a algunos migrantes que se presentan en la frontera y son liberados con una cita para presentarse ante un juez de inmigración en una fecha posterior.

En muchos casos, esta situación genera incertidumbre y preocupación por el riesgo de deportación.

La joven agradeció el apoyo de quienes la han acompañado en su proceso y celebró junto a su madre la decisión favorable a su solicitud.

Su testimonio sirve de inspiración y esperanza para otros migrantes cubanos que se enfrentan a desafíos similares en su búsqueda de asilo en Estados Unidos.

