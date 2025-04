La Cintumbare compra electrodomésticos para su mamá y le dice a sus fans: "Todo gracias a sus comentarios"

La Cintumbare sigue presumiendo de su buena vida en Cuba desde que fue deportada a la isla, y ahora mostró los electrodomésticos que le compró a su mamá para acondicionar su hogar.

En un video que compartió en su Instagram junto al jefe de su seguridad personal llamado Torti, la influencer mostró la lavadora, equipo de música, aire acondicionado split y televisor que le compró a su progenitora.

Pero tratándose de La Cintumbare las cosas no quedaron allí y envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en las redes lleno de ironía.

“Todo gracias a los comentarios de ustedes. Les doy las gracias todos los días de este mundo por comentar bien, mal, regular. Sigan comentando que vamos a seguir facturando”, dijo la influencer.

“Ah, espérate, les quiero decir algo a todas las autoridades de este país, estamos enfocados trabajando, en música, estamos en dólares, nosotros no estamos pa’ na’, nosotros no estamos para una talla que no tenga que ver con esto”, agregó haciendo la señal de dinero.

En otro video en sus historias mostró también una nevera que le regaló a su mamá con la que esta pretende comenzar a hacer negocios.

Además, presumió de su dinero contando un fajo de billetes de dólares estadounidenses, dando a entender que haber sido deportada a Cuba solo trajo más prosperidad a su vida: “Parece que estamos allá, pero estamos aquí”.

